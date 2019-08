vor 50 Min.

Bei den Gannertshofer EM-Pferden sind die Eisen runter

Das Team aus Gannertshofen belegte den Dritten Platz bei der Europameisterschaft im Distanzreiten. Diese sportliche Höchstleistung geht an die Substanz.

160 Kilometer in etwas mehr als 28 Stunden: Mit diesem Ergebnis holten die deutschen Distanzreiter die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft im britischen Euston Park. Ein beeindruckender Erfolg für Jule Klingbeil mit Ais du Florival und ihre Schwester Merle Röhm mit Dydin aus Gannertshofen. Zusammen mit Bernhard Dornsiepen aus Balve im Sauerland bildeten sie die deutsche Mannschaft. (Lesen Sie dazu: Gannertshofer Distanzreiter holen Bronze ) Doch 160 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17 Stundenkilometern gehen auch ganz schön an die Substanz. Und zwar nicht nur die der Reiter und Pferde. Vor allem die „Schuhe“ der Tiere wetzen sich ganz schön ab.

EM-Pferde bekommen neue Hufeisen

So steht kurz nach der Rückkehr aus England der nächste wichtige Termin im Kalender. Der 42-jährige Hufschmiedemeister Tobias Meinecke aus Riedheim und sein Lehrling Tim Einenkel sind mit ihrer mobilen Hufschmiede nach Gannertshofen gekommen. Dort sind im Stall von Ursula Klingbeil, Schwiegermutter von Jule Klingbeil und selbst medaillenreiche und begeisterte Distanzreiterin, die erfolgreichen EM-Teilnehmer Ais du Florival, Dydin und Chiara Luna untergebracht.

Seit 21 Jahren arbeitet Meinecke als selbständiger Hufschmied und bildet nun schon seinen sechsten Lehrling aus. Er ist gelernter Pferdewirt, eine Ausbildung zum Schmied und Hufschmied folgte. Der große, kräftige Schmied weiß wie er mit den unterschiedlichen Charakteren der ihm anvertrauten Pferden umzugehen hat. „Ich habe 14 verschiedene Hufeisengrößen dabei“, erklärt Meinecke und zeigt dabei auf einen Ständer in seinem Auto wo es „Glücksbringer“ in allen Größen gab. Trotzdem: „Für jedes Pferd, vom Pony bis zum Kaltblüter, müssen die Eisen individuell angepasst werden.“ Jedes Pferd bekommt seinen maßgeschneiderten Schuh. „Es gibt Eisen mit zwei Aufzügen für vorne, wenn das Pferd längere Zehen hat, oder die Standardvariante mit einem Aufzug“, sagt der Profi. Beim Beschlagen gehe er auch auf das Bewegungsprofil des Tieres ein. Der Schmied bereitet den Huf mit dem Hufmesser und der Hauklinge vor. Den im Gasofen erhitzten Rohling bearbeitet er anschließend auf dem Amboss und passt ihn an das Pferd an. Nach einer Kühlung im Wassereimer befestigte Meinecke das Hufeisen mit Nägeln auf dem Huf.

Gannertshoferin Ursula Klingbeil startet im Rennen über 120 Kilometer

Wie anstrengend so ein Distanzrennen für die Pferde und deren Reiter ist, zeigt sich auch darin, dass bei dem Wettbewerb in Euston Park nur 50 von 63 Teilnehmern überhaupt ins Ziel kamen. Gerade das deutsche Team durfte sich keinen Ausfall leisten, den anders als die Erst- und Zweitplatzierten aus Spanien und Frankreich, traten sie nur zu dritt und nicht zu fünft an. Klingbeil, Röhm und Dornsiepen teilten sich die sechs Etappen untereinander auf. Für die beiden Schwestern war es die erste Europameisterschaft. Ihr Coach, Tierärztin Ursula Klingbeil startete selbst beim CEI** Rennen über 120 Kilometer mit ihrem 8-jährigen Anglo Araber Chiara Luna. Sie belegte den 25. Platz.

Während Hufschmied Meinecke in dem Gannertshofer Stall noch mit dem ersten Pferd beschäftigt ist, holt sein Lehrling schon das nächste Tier. Der 29-jährige Einenkel hat sich nach der Ausbildung zum Schlosser und einer Orientierungsphase im Ausland für die Lehre zum Hufschmied entschieden. Er kann sich schon jetzt keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Immer unterwegs, neue Leute kennenlernen und mit Tieren arbeiten, das macht Spaß. „Doch man darf dabei nicht vergessen, auch heute ist es noch eine knochenharte Arbeit, die die Schmiede verrichten,“ sagt er. Dem muskulösen Handwerker kommt sein Beruf bei seinem Hobby - Rugby spielen beim VfB Ulm - jedoch zu gute. Meinecke bereist viele Reiterhöfe und Ställe in der Umgebung. Selbst Kundschaft die bis nach München gezogen ist, lässt den erfahrenen Hufschmied aus Riedheim kommen.

Zeit zum Ausruhen nimmt sich das das Europameisterteam kaum. Mit nagelneuen Hufeisen ging es bereits einen Tag später wieder zum Training – hinaus in das schöne Rothtal. (zedo)

