05.03.2020

Bei ihr sind Familien gut aufgehoben

Anja Grötzinger leitet seit Januar den Familienstützpunkt Illertissen. Was sie plant

Von Anna Katharina Schmid

Bereits im Flur des Mehrgenerationenhauses dringt Lachen durch die Türen. Im Café Bienenstich, ein Angebot der Einrichtung, sitzen mehrere Senioren bei einem Kaffee zusammen. Anja Grötzinger hat ihr Büro gleich nebenan.

Mit einem Lächeln öffnet sie ihre Tür. Die 25-Jährige ist genau da, wo sie sein will: Schon während des Studiums habe sie sich vor allem für das Thema Familie interessiert. „Das ist so ein vielfältiger Bereich“, sagt Grötzinger. Seit Anfang Januar ist die Altenstädterin nun Leiterin des Familienstützpunkts Illertissen, Altenstadt, Buch, Unterroth und Oberroth. Nach ihrem Bachelor in Erziehungswissenschaften sammelte Grötzinger zunächst Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Sie arbeitete im Sozialpsychatrischen Zentrum in Illertissen, wo sie in der Tagesstätte der Einrichtung psychisch kranke Erwachsene durch den Tag begleitete. Im Landratsamt Biberach war sie als Integrationsmanagerin tätig.

Als die Stelle des Familienstützpunktes wegen der Schwangerschaft ihrer Vorgängerin frei wurde, zögerte sie nicht. „Das ist eine richtig interessante Stelle“, sagt die 25-Jährige. Der Stützpunkt bietet allen Familien mit Kindern bis zu 18 Jahren ein offenes Ohr. Das Themenspektrum ist daher groß, über Erziehungsfragen und Ernährung bis zu Beratung bei neuen Lebensabschnitten oder einer Scheidung – für jedes Problem findet Grötzinger den richtigen Ansprechpartner: „Der Stützpunkt ist ein Wegweiser oder eine Lotse, wir helfen, in dem wir die Betroffenen an Facheinrichtungen weiterleiten.“

240 Anfragen erhielt der Familienstützpunkt im vergangenen Jahr. Ein Thema, das die Eltern besonders beschäftige, sei die kindliche Entwicklung. „Viele kommen und fragen zum Beispiel, warum ihr Kind noch nicht läuft oder spricht“, erklärt Grötzinger.

Besonders fokussieren will sich die junge Leiterin auf die Familienbildung. „Wir bieten für Eltern Workshops und Vorträge zu unterschiedlichsten Themen“, erklärt die 25-Jährige. Dazu kooperiere die Einrichtung mit mehreren Partnern. Am 27. März sei ein Vortrag gemeinsam mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach geplant, das Thema: Bewegung im Garten für Kinder im Laufalter. Doch auch andere Aktionen, noch ohne Datum, würden vorbereitet. So etwa ein Papa-Kind-Kochen und ein Erste-Hilfe-Kurs für Babys und Kinder.

