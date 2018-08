vor 35 Min.

Beim Ferienspaß in Vöhringen ist Abkühlung gefragt

Eine herrlich frische Rutschpartie beim Vöhringer Ferienspaß. Was gibt es Schöneres an diesen heißen Tag.

240 Kinder basteln, bauen und sporteln derzeit im Sportpark. Die Sorge der Betreuer gilt vor allem dem Sonnenschutz.

Von Ursula Katharina Balken

Bunte T-Shirts baumeln an der Wäscheleine, daneben entstehen hübsch bemalte Armbänder aus feinem Holz, in der Halle durchlaufen Kinder mit Rollstühlen einen Parcours, es wird gebastelt und gemalt. Aber das wohl Schönste bei den tropischen Temperaturen ist die Wasserrutsche auf der Wiese. Beim Ferienspaß im Sportpark herrscht drinnen und draußen reges Leben. 240 Mädchen und Buben, die in der ersten Woche an der Vöhringer Stadtranderholung teilnehmen, zeigen trotz Hitze keine Ermüdungserscheinungen. Kein Wunder, denn im gut organisierten Ferienspaß gibt es einen „Schönwetterplan B“, wie Günter Hiller von der Stadtjugendpflege erklärt. Das bedeutet: Die pralle Sonne meiden, den Schatten suchen oder in der Dreifach-Turnhalle bleiben. Draußen sind zahlreiche Pavillons aufgestellt, die ebenfalls Sonnenschutz bieten.

„Mit dieser Anzahl von Kindern sind wir ausgebucht“, sagt Stadtjugendpflegerin Kerstin Zogalla. Die 23 Betreuer haben alle Hände voll zu tun. Nicht nur die zahlreichen Mädchen und Buben sind eine Herausforderung, auch die außergewöhnlich hohen Temperaturen müssen bei der Planung von Spiel und Spaß berücksichtigt werden. An diesen Tagen gelte die Sorge der Betreuer dem Sonnenschutz für die Kinder. Zwar finden draußen Aktionen statt, in der Sonne sollen sich die Buben und Mädchen aber nicht zu lange aufhalten, schon gar nicht ohne Kopfbedeckung. So gilt etwa für den beliebten „Bauplatz“ die Regel: Eine Stunde darf gebaut werden, dann ist „Schattenzeit“. Die gefüllte Wasserflasche in der Hand gehört dabei zur festen Ausrüstung, auch darauf hat Kerstin Zogalla stets ein Auge. Sportliche Aktivitäten finden in der Halle statt.

Gefragt bei den Mädchen ist vor allem das Basteln. Begehrt war der Mode-Shop, wo T-Shirts in Batiktechnik entstanden, jedes ein Unikat. „Erstaunlich, wie viel Kreativität die Kinder entwickeln“, freut sich die Stadtjugendpflegerin.

Auch die zweite Woche verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Schon jetzt liegen 160 Anmeldungen vor und Nachmeldungen sind immer noch im Bürgerbüro möglich – „Ein Zeichen, wie beliebt der Ferienspaß ist“, sagt Bürgermeister Karl Janson, der zur obligaten Visite auf dem Sportparkgelände unterwegs ist.

In der zweiten Hälfte der Stadtranderholung bieten die Leichtathleten eine Schnupperstunde, ebenso die Handballer des Sportclub Vöhringen. Der Hundesportverein kommt mit seinen Vierbeinern und ein Höhepunkt wird sicherlich der Mottotag „Zirkus“ sein.

Gut angenommen wird auch die Frühbetreuung, die morgens um 7.30 Uhr beginnt. 29 Mädchen und Buben sind dabei. Eine Mutter, die am Nachmittag ihre zwei Kinder abholt, ist voll des Lobes über die Aktion: „Tolle Sache für die Kinder in den Ferien.“

