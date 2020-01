07.01.2020

Beim Kegeln ist er stets vorn dabei

Als Neunzigjähriger schätzt es Anton Hirschmann, in Gesellschaft zu sein

Nach einem bewegten Leben verbringt Anton Hirschmann mit seiner Frau Helga den Lebensabend im Seniorendomizil Haus Sebastian in Illertissen. Dort hat er kürzlich seinen 90 Geburtstag gefeiert. Trotz körperlicher Beeinträchtigung macht er gern von der Möglichkeit Gebrauch, am gesellschaftlichen Leben im Haus teilzunehmen. Seine Spezialität: Kegeln. Als Dreijähriger zog Anton Hirschmann mit seiner Mutter, zwei Schwestern und einem Bruder nach Kirchberg an der Iller, dem Heimatort seiner Mutter. 1958 heiratete Hirschmann seine Frau Helga in Ulm. Sie haben zwei Söhne – einer lebt in North Carolina in den USA und der andere im Elternhaus in Kirchberg. Zur Familie gehören inzwischen auch noch fünf Enkelkinder. Zu allen pflegt der Senior ein herzliches Verhältnis.

Was die berufliche Mobilität angeht, hat es der Senior – gelernter Maschinenschlosser – seinem Sohn vorgemacht, indem er selbst rund sechs Jahre für Liebherr in Newport News in Virginia arbeitete. Später ließ er sich mit der Familie in Kirchdorf nieder. Hirschmann und seine Frau schätzten Urlaubsziele wie Österreich oder das Allgäu. Vielseitig, wie er war, spielte er Posaune, Trompete und war Zweiter Vorsitzender im Musikverein. Weitere Hobbys sind Sport, Gartenarbeit, Kochen oder das Sammeln von Münzen und Porzellan. (lor)

