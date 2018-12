08:00 Uhr

Beim Weihnachtsmarkt gibt es heuer mehr Geschenkartikel

24 Buden und Wagen warten heuer auf die Besucher in Babenhausen. Auch auf der Bühne wird viel geboten.

Von Sabrina Schatz und Tom Otto

Der Weihnachtsmarkt in Babenhausen steht an: Am dritten Adventswochenende, 15. und 16. Dezember, können die Besucher wieder über das Areal am Gasthaus „Rössle“ bummeln – an der Kreuzung von Schrannenstraße, Rechbergstraße und Tirolerstraße. Auch ein Rahmenprogramm mit Musik und Tanz wird geboten. Veranstalter ist die Gewerberegion Babenhausen.

Diesmal sind 24 Buden und Wagen vor Ort, teilt der Vorsitzende Kay-Uwe Bertram mit. Getreu dem Motto des „kulinarischen Weihnachtsmarkts“ werden auf dem Parkplatz vor dem „BA-Hotel“ allerlei Köstlichkeiten serviert. Mit acht Ständen fällt die Bewirtung heuer etwas weniger umfangreich aus als im Vorjahr. Dafür gebe es diesmal an der Schrannenstraße mehr Fieranten mit weihnachtlichen Geschenk- und Dekoartikeln, zum Beispiel Waren aus Alpaka-Wolle, urigen Schuhen, Mode oder selbst gestrickten Socken. Kinder können sich auf ein Fahrgeschäft und eine lebende Krippe freuen. Die Tiere hätten diesmal ein größeres Gehege auf dem Platz vor dem „Rössle“, um ihnen mehr Auslauf zu ermöglichen, so Bertram.

Weihnachtsmarkt: Vereine und Gruppen beteiligen sich

An dem Weihnachtsmarkt beteiligen sich einerseits örtliche Gewerbetreibende, andererseits zahlreiche Vereine, Gruppen und Einrichtungen, darunter etwa der Frauenbund Klosterbeuren, der Oberschönegger Verein „Hilfe für Kinder in Uganda“ oder der Babenhauser Kindergarten „Sternschnuppe“.

Auf der Bühne treten laut Bertram mehrere örtliche Musik- und Jugendkapellen, Tanzgruppen und Alphornbläser auf. Das Begleitprogramm beginnt am Samstag um 16 Uhr und endet um 22 Uhr. Am Sonntag werden die Besucher von 11 bis 18 Uhr von der Bühne aus unterhalten.

Am Sonntag versteigert der Lions Club zudem in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt Babenhausen Christbäume für den guten Zweck. Diese werden tags zuvor frisch im Klosterbeurer Wald geschlagen, so die Ehrenamtlichen. Zwischen 10 und 16 Uhr können die Bäumchen dann gegen ein Gebot erworben werden. Der Erlös soll gemeinnützigen Projekten der Awo zugutekommen. Christbäume, die keinen Käufer finden, wollen die Ehrenamtlichen über die „Babenhauser Tafel“ an Bedürftige weitergeben.

Die Aktion, die zum achten Mal stattfindet, sei erneut durch „die großzügige Haltung des Bayerischen Staatsforstes“ ermöglicht worden: Die Forstbehörde weist dem Lions Club eine Fläche im Wald zu, auf der sie die Bäume kostenlos schlagen dürfen. Initiiert wurde die Aktion einst, um den Kauf heimischer Christbäume, die ohne Pestizide und Konservierungsmittel gezogen wurden, in den Fokus zu rücken.

Den Hotelgästen, die ihre Autos während des Weihnachtsmarktes am Wochenende nicht wie sonst auf dem Parkplatz vor dem Gebäude abstellen können, werden neue Stellplätze an der Rechbergstraße zugewiesen. „Dort sollte dann auch kein Besucher des Weihnachtsmarktes parken“, appelliert Bertram. Das Hotel habe den Platz zur Verfügung gestellt, weil die Vereinbarung im vergangenen Jahr gut funktioniert habe.

