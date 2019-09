vor 22 Min.

Beim Weinfest in Memmingen klingen die Gläser

Am Samstag findet in Memmingen das Weinfest statt. Dabei gibt es viel Musik, aber auch sonst ist einiges geboten.

Gute Weine, schwäbische Küche und viel Musik werden versprochen, wenn am kommenden Samstag, 7. September, das Memminger Weinfest auf dem Weinmarkt stattfindet. Veranstalter ist der Stadtmarketingverein. Der Eintritt ist frei.

Oberbürgermeister Manfred Schilder wird die zehnte Auflage des Festes um 11.30 Uhr zusammen mit dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, Hermann Oßwald, und Blumenkönigin Marina eröffnen. Laut Oswald bietet der innerstädtische Einzelhandel an diesem Tag zahlreiche Angebote und Aktionen zum Start in die Herbstsaison. Auf der Bühne am Weinmarkt sorgt die „Illerblosn“ zum Auftakt für Geselligkeit, bevor das Duo „Harmonie“ am Nachmittag ein buntes Musikprogramm bereithält. Am Abend spielt das Duo „Waxel“ Pop, Rock und Oldies.

Auch einen Markt mit italienischen Spezialitäten wird es in Memmingen geben

Parallel zum Weinfest findet bereits ab Donnerstag, 5. September, ein Markt mit italienischen Spezialitäten aus den Abruzzen auf dem Manghausplatz statt. Dort bieten Händler unter anderem Wein, Schinken, Salami und Honig zum Probieren und Kaufen an.

Am Samstagabend ist italienische Livemusik zu hören. Bei schlechtem Wetter finden der Verkauf sowie die Livemusik in der Kulturwerkstatt am Schweizerberg statt. Zu ihrem 30-jährigen Bestehen veranstaltet die Interessengemeinschaft alter Memminger Feuerwehrfahrzeuge am Samstag eine Ausstellung. Die Fahrzeuge sind von 10 bis 17 Uhr auf dem Roßmarkt und am Schweizerberg zu sehen. (az)

