24-Jähriger in Bellenberg illegal auf Segway unterwegs

Dem Mann droht nun eine Anzeige, weil er sein Elektrokleinstfahrzeug nicht entsprechend versichert hatte.

In Bellenberg ist ein 24-Jähriger illegal auf einem Segway unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte den Mann am Freitag gegen 21.50 Uhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass für das Elektrokleinstfahrzeug, das bis zu 20 Stundenkilometer schnell fahren kann, kein vorgeschriebener Versicherungsschutz bestand. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie außerdem: