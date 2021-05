Brandgeruch in Bellenberg ruft Feuerwehr auf den Plan

Drei Feuerwehren rückten am Freitag nach Bellenberg aus. Dort hatte sich in einem Wohnhaus starker Brandgeruch entwickelt.

Einiges Aufsehen hat am Freitagabend ein Feuerwehreinsatz in einem Bellenberger Wohngebiet erregt. Gegen 21.15 Uhr wurden die Feuerwehren Bellenberg, Au und Vöhringen zu einem Reihenhaus an der Bachstraße in Bellenberg gerufen. Dort hatte sich starker Brandgeruch im Wohnhaus entwickelt und der Strom war ausgefallen.

Vor Ort stellte die Feuerwehr eine harmlose Ursache fest. Die Ursache für den bedenklichen Geruch war vermutlich ein Defekt an einer elektrischen Leitung. (wis)

