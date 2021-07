Bellenberg

vor 18 Min.

Bürger in Bellenberg zahlen bald mehr für ihr Wasser

Plus Die Gemeinde baut einen neuen Hochbehälter. Doch der wird nun teurer als geplant. Das werden auch die Bürger spüren.

Von Regina Langhans

Mit dem Bau des neuen Hochbehälters in Bellenberg geht es voran. Damit rücken auch die Kosten ins Blickfeld, welche nach oben korrigiert werden müssen. So lag aktuell im Gemeinderat eine Nachtragskalkulation der Baufirma in Höhe von 25.600 Euro vor. Von 1,5 Millionen Euro Baukosten war anfangs die Rede, inzwischen rechnet Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) mit bis zu 1,8 Millionen Euro. Um eine Schuldenaufnahme nächstes Jahr werde die Kommune also nicht herumkommen, so die Kämmerin Verena Miller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen