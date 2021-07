Bürgermeisterwahl in Bellenberg: SPD stellt sich hinter CSU-Kandidat

Plus Im September wird in Bellenberg der Nachfolger von Bürgermeisterin Susanne Schewetzky gewählt. Die SPD stellt keinen eigenen Bewerber für das Amt auf.

Nun bezieht Gerhard Schiele, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bellenberg, Stellung in der Diskussion um die Nachfolge von Bürgermeisterin Susanne Schewetzky: Er unterstreicht, dass die Sozialdemokraten hinter Oliver Schönfeld stehen und seine Nominierung als CSU-Bürgermeisterkandidaten unterstützen.