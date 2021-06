Bellenberg

Der Bellenberger Ortskern hat Sanierungsbedarf

Plus Die Bellenberger Ortsmitte soll in den kommenden Jahren saniert werden. Doch was gehört in dem Fall alles zur Ortsmitte? Der Gemeinderat legt ein Areal fest.

Von Regina Langhans

Dem Ortskern in Bellenberg hat ein Fachbüro städtebaulichen Erneuerungs- und Sanierungsbedarf bescheinigt. Darauf grenzte der Gemeinderat das betreffende Areal ein und beschloss einstimmig, darin befindliche Missstände oder Unzulänglichkeiten zu prüfen. Auch die Bereitschaft zur Mitwirkung der Eigentümer, Mieter oder sonstigen Betroffenen ist willkommen beziehungsweise soll ermittelt werden. Die Maßnahme findet im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) statt.

