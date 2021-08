Feuerwehr Bellenberg blickt auf die Corona-Monate zurück

Plus Die Feuerwehr Bellenberg hatte bei ihrer Versammlung einiges nachzuholen. Wahlen standen an – und eine Rückschau auf die vergangenen zwei Jahre.

Gleich zwei Jahre Revue passieren zu lassen – das stand bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Bellenberg auf der Tagesordnung. Zudem informierte die Vorsitzende Simone Vogt-Keller die 29 Anwesenden – mehr als ein Viertel der Mitglieder –, dass die Vorstandswahlen fällig wurden. Seitens der Gemeinde war Dritter Bürgermeister Oliver Schönfeld gekommen. Er sagte, die Bedeutung der Feuerwehr habe sich jüngst wieder bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gezeigt. „Wenn die Sirene ertönt, geht die Feuerwehr für andere durchs Feuer“, so Schönfeld.