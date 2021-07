In Bellenberg brodelt es: Wer stellt sich als Bürgermeisterkandidat zur Wahl?

Plus Seit einer Woche werden Vorschläge für die Bürgermeisterwahl entgegengenommen. Zu verzeichnen waren bislang keine. Dabei werden im Ort schon Namen gehandelt.

Elf Wochen noch, dann wählen die Bellenberger einen Nachfolger für Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Mit der neuerlichen Kandidatenfindung scheinen es die politischen Gruppierungen Bellenbergs nicht eilig zu haben – zumindest sieht es für Außenstehende so aus. Doch im Ort selbst brodelt es.