Letzte Gemeinderatssitzung für Bürgermeisterin Susanne Schewetzky

Im September wird in Bellenberg neu gewählt. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky legte ihr Amt nieder. Ihre letzte Sitzung hat sie nun hinter sich.

Vergangenen Donnerstag hat Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ihre letzte Gemeinderatssitzung in Bellenberg geleitet. Am Ende des öffentlichen Teils dankte ihr Zweiter Bürgermeister Abdo de Basso für die gute, konstruktive Zusammenarbeit und überreichte ihr im Namen des Gemeinderates einen Blumenstrauß. Er bedauerte, dass ihre Amtszeit vorzeitig ende. Wie berichtet tritt die Bürgermeisterin aus gesundheitlichen Gründen zurück. Schewetzky freute sich über das kleine Abschiedsgeschenk und sagte, dass dies das "letzte Mal" sei, sei ihr noch gar nicht so richtig bewusst geworden. De Basso wird ab dem 1. September stellvertretend die Amtsgeschäfte im Rathaus Bellenberg führen.

