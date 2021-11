Bellenberg

19:30 Uhr

Zwei Bellenbergerinnen, ein Hobby: Sie legen anderen Steine in den Weg

Plus Karin Büchsenmann und Melanie Schweikart-Stanger aus Bellenberg haben dasselbe Hobby: Steine bemalen und auslegen. Warum jetzt das Tierschutzheim Weißenhorn profitiert.

Von Regina Langhans

Ein bemalter Stein mit lustigem Gesicht oder dekorativem Motiv am Wegrand oder gar an einem öffentlichen Platz, den viele passieren? Wer wollte da nicht seiner Neugier nachgeben, ihn aufheben und sich über den ulkigen Findling freuen? Ganz genau das ist die Intention der Steinemalerinnen Karin Büchsenmann und Melanie Schweikart-Stanger aus Bellenberg. Sie gehören der Facebook-Gruppe "Illertal - bunte Steine" an, die Büchsenmann vor gut einem halben Jahr gegründet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

