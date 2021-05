Betlinshausen

13:38 Uhr

Orgelkonzert: Zwei Instrumente und ein großartiges Klangerlebnis

Plus Hannah Meilchen und Markus Hubert musizieren im Duett in Betlinshausen. Dazu wurde sogar eine zusätzliche Orgel in die Kirche gebracht.

Von Regina Langhans

Jubiläumswürdige Musik war gewünscht von der Orgel in der neuen Kirche in Betlinshausen anlässlich deren Grundsteinlegung am 2. Mai vor 40 Jahren. Markus Hubert, Kirchenmusiker von Illertissen, hatte da eine Idee: einfach die stattliche Truhenorgel von der alten Kirche in die neue zu schieben und - wie bei besonderen Anlässen in ganz großen, entsprechend ausgestatteten Kirchen, etwa in Salzburg - quasi ein geistliches Orgelkonzert zu inszenieren. Ob das beim Publikum ankommt?

