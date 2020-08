vor 49 Min.

Betonmischer verliert in Illertissen Ladung

Ein Betonmischer hat in Illertissen Ladung verloren. Es handelt sich um ein Symbolbild.

Beton-Kies-Gemisch ist am Donnerstag in Illertissen aus einem Baufahrzeug auf die Straße geschwappt. Was die Ursache war.

Eine größere Menge Beton hat am Donnerstagmittag ein Betonmischer auf der Fahrt zu seiner Abladestelle verloren. Bei jedem Anfahren und bei jeder Kurvenfahrt schwappte nach Angaben der Polizei Beton aus der Mischtrommel und verunreinigte die Straße. Nur mithilfe einer großen Kehrmaschine konnte der Schmutz beseitigt werden.

Ein geparktes Fahrzeug wurde durch das Beton-Kies-Gemisch an der Fahrerseite leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Ursächlich für das Auslaufen des Betons war laut Polizei ein Bedienfehler. (az)

