vor 45 Min.

Betrunkene Frau randaliert in Streifenwagen

Passanten finden in Vöhringen eine nicht mehr ansprechbare 26-Jährige und rufen den Rettungsdienst. Als eine Polizeistreife eintrifft, wird die Betrunkene ausfällig.

Eine betrunkene Frau hat sich in Vöhringen mehr als daneben benommen. Als die Polizei sie zur Dienststelle bringen wollte, fing sie an, im Streifenwagen zu randalieren. Das hat Konsequenzen für die 26-Jährige.

Wie die Polizei berichtet, fanden Passanten die Frau am späten Dienstagnachmittag im Bereich der Illerzeller Straße. Da die stark alkoholisierte 26-Jährige nicht mehr ansprechbar war, verständigten sie zunächst den Rettungsdienst. Als der Rettungswagen eintraf, verweigerte die Frau die medizinische Behandlung und rannte davon. Die hinzugerufenen Polizisten fanden die 26-Jährige später orientierungslos in einem nahe gelegenen Gebüsch.

Die Frau wurde laut Polizei "zu ihrem eigenen Schutz" in Gewahrsam genommen und sollte in einer Arrestzelle ausgenüchtert werden. Auf dem Weg zur Dienststelle wurde die Betrunkene allerdings aggressiv und fing an, im Streifenwagen zu randalieren. Die 26-Jährige wurde deswegen an Armen und Beinen gefesselt. Daraufhin verunreinigte sie den Innenraum des Polizeifahrzeugs mit ihrem Speichel. Da sich die Frau nicht beruhigen wollte, wurde sie in ein Krankenhaus eingewiesen.

Die Polizisten kamen während des Einsatzes nicht zu Schaden. Die 26-Jährige wird allerdings für die Reinigung des Streifenwagens und die Ingewahrsamnahme eine Rechnung erhalten.

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:

