Betrunkener verursacht Unfall an Illertisser Tankstelle und fährt davon

Ein Autofahrer hatte in Illertissen sein Auto geparkt - jedoch die Handbremse nicht angezogen. Das hatte Folgen. (Symbolbild)

Erst rollt sein Auto davon und hinterlässt Schäden. Dann flieht auch der Fahrer von der Unfallstelle. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem Unfall am Sonntagmittag auf einem Tankstellengelände in Illertissen hofft die Polizei auf Zeugenberichte. Ein 28-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto bei der Tankstelle im Industriegebiet Leitschäcker vorgefahren. Der Mann parkte und verließ den Wagen, um in der Tankstelle einkaufen zu gehen. Allerdings legte er weder einen Gang ein, noch betätigte er die Handbremse. Deshalb rollte das Auto auf abschüssiger Strecke rückwärts und touchierte hierbei einen Kleintransporter sowie einen Abfalleimer.

Der so entstandene Sachschaden wird auf 850 Euro geschätzt. Als der 28-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, interessierte ihn dieser Umstand offenbar wenig und er fuhr einfach davon, berichtet die Polizei. Über das amtliche Kennzeichen konnten die verständigten Polizeibeamten den Unfallverursacher schnell ermitteln.

Auto rollt davon: Fahrer hatte Rauschmittel konsumiert

Der Mann war bei Antreffen stark alkoholisiert und räumte zudem den Konsum von Cannabis ein. Da der 28-Jährige angab, er hätte den Alkohol und das Rauschmittel erst nach dem Unfall konsumiert, erfolgten zwei Blutentnahmen in einem zeitlichen Abstand. So könnte die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen ein Rückrechnungsgutachten beantragen. Die Polizei sucht noch Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter Telefon 07303/9651-0 erbeten. (AZ)

