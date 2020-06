06:00 Uhr

Blasmusik in Corona-Zeiten: Von Absagen und vom Proben auf Distanz

Plus Die Blaskapellen wollen nach der Corona-Pause wieder durchstarten. Dazu zählen die Kirchhaslacher Musikanten. Wie sie diese ungewöhnliche Zeit erleben.

Von Claudia Bader

Normalerweise haben die rund 60 Mitglieder der Musikkapelle Kirchhaslach und deren Vorsitzende Tobias Wohllaib ihre Terminkalender ständig im Blick. Weil das Greuther Blasorchester in der näheren und weiteren Umgebung als ein Garant für gute Musik und Stimmung bekannt ist, stehen immer viele Auftritte an. „Schon ab März sind wir fast jedes Wochenende im Dienst der Musik unterwegs“, sagt Wohllaib. Heuer allerdings ist alles ganz anders. „Wegen der Corona-Pandemie können wir wie andere Blasorchester seit Monaten nicht einmal mehr proben“, bedauert der Vorsitzende.

Am Freitag, 13. März, haben sich die Kirchhaslacher Musikanten, unter Leitung ihres neuen Dirigenten Thomas Wölfle, noch auf die traditionelle Greuther Blasmusikhitparade vorbereitet. Doch wegen des Lockdowns musste der stets gut besuchte Abend schließlich abgesagt werden – wie viele weitere Veranstaltungen, zum Beispiel das Konzert der Jugendkapellen in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, der Prima Musica und Prima Youngstars.

„Für die Organisation unseres dreitägigen Sommerfests, das wir schon seit dem Jahr 1974 ununterbrochen am Pfingstwochenende durchführen, haben die meisten Musiker schon Wochen vorher Urlaub eingeplant“, sagt Wohllaib. „Diese Tage haben wir Musikanten und viele Bewohner von Kirchhaslach und Umgebung heuer sehr vermisst.“

Sommerfest fand seit 1974 jedes Jahr statt – bis jetzt

Erleichterung verspürt Wohllaib, wenn er an das zurückliegende Jahr denkt. 2019 feierte die Musikkapelle Kirchhaslach ihr 150-jähriges Jubiläum im großen Rahmen. Die damit verbundene Ausrichtung des Bezirksmusikfests im Bezirk 6 des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (ASM) mit Wertungsspielen, Festabend, Blasmusikcup, Massenchor und Festumzug lockte bei Sommerwetter Tausende Besucher ins Greuth. „Leider haben viele Musikvereine, die für heuer die Ausrichtung von Jubiläen geplant und bereits vorbereitet haben, nicht so viel Glück und mussten sämtliche Veranstaltungen absagen beziehungsweise verschieben“, bedauert Wohllaib. Wie berichtet, hätte das Musikfest im Bezirk 6 in diesem Jahr in der Unterallgäuer Gemeinde Frechenrieden stattfinden sollen.

Dass den Menschen im Freistaat nicht nur das bloße Musizieren fehlte und fehlt, das unterstreicht auch Kunstminister Bernd Sibler: Die Laienmusikkultur sei „gelebte Gemeinschaft“ und „fester Bestandteil des bayerischen Lebensgefühls und Selbstverständnisses“.

Ab Montag, 15. Juni, soll nun der Konzertbetrieb unter Auflagen wieder hochgefahren werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatsregierung. Konzerte sind demnach wieder gestattet – mit bis zu 50 Besuchern in geschlossenen Räumen und mit 100 Zuhörern unter freiem Himmel.

Momentan sind „bestenfalls Registerproben“ möglich

Seit dem 8. Juni dürfe auch wieder geprobt werden, hat Tobias Wohllaib erfahren – allerdings nur in kleinen Gruppen mit bis zu zehn Instrumentalisten inklusive Dirigent und unter strengen Distanz- und Hygiene-Auflagen. „Da können wir bestenfalls Registerproben abhalten“, sagt der Vorsitzende.

Beispiele für Auflagen, die nun gelten: Nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums müssen die Musiker mindestens zwei Meter Abstand zueinander halten, bei Blasinstrumenten sind es drei Meter. Wenn möglich, sei auch auf eine versetzte Aufstellung der Musiker zu achten, heißt es – und: „Querflöten sind aufgrund der höheren Luftverwirbelungen am Rand zu platzieren“. Ein Blasmusiker darf darüber hinaus sein Instrument laut Ministerium nicht „durchpusten“ – er müsse das Kondenswasser mit Einmaltüchern aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgen.

Tobias Wohllaib hofft, dass die Blasorchester wenigstens ab Herbst wieder ihren regelmäßigen Probebetrieb starten dürfen. „Dann können wir vielleicht an Weihnachten wieder unseren traditionellen Winterzauber in der Kirchhaslacher Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt veranstalten.“

Da derzeit noch keine herkömmlichen Proben möglich sind, wollen die Greuther Musikanten in anderer Weise aktiv sein. „Wir nutzen die Zeit, um unser Musikerheim zu renovieren“, berichtet Wohllaib. In den kommenden Wochen stünden Verputz- und Streicharbeiten auf dem Programm – „natürlich in Arbeitsteams unter den vorgeschriebenen Auflagen.“ (mit stz)

