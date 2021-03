vor 21 Min.

Brände an Bahndamm in Kellmünz: Mutmaßlicher Brandstifter wird gefasst

Vier Mal hat es in den vergangenen Wochen am Kellmünzer Bahndamm gebrannt.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst, der für die vier Brände am Kellmünzer Bahndamm verantwortlich sein soll.

Vier Brände innerhalb weniger Wochen am Bahndamm in Kellmünz: Diese Serie hat Polizei, Feuerwehr und Bahn zuletzt auf Trab gehalten. Nun gibt es offenbar einen Ermittlungserfolg. Es soll eine Festnahme gegeben haben. Näheres wird die Polizei im Laufe des Montagvormittags bekanntgeben.

Wie berichtet, haben sich innerhalb weniger Wochen vier Brände am Bahndamm in Kellmünz ereignet: am 24. und 26. Februar, am 3. März und zuletzt am 13. März. Die Zugstrecke Ulm-Memmingen musste zeitweise gesperrt werden. Die Ermittler der Polizei gingen eindeutig von Brandstiftung aus.

Brandstiftung in Kellmünz: Mehr als ein "Dumme-Jungen-Streich"

Dass die Brandstiftung weit über das hinausgeht, was man landläufig als "Dumme-Jungen-Streich" bezeichnet, hatte ein Beamter der Bundespolizei deutlich gemacht: "Eine Minute Zugsperrung auf der eingleisigen Strecke verursacht Kosten in Höhe von bis zu 1000 Euro", erklärte er nach dem jüngsten Brand. (stz)

