Alkoholisierter Mann verursacht Unfall in Buch: 8500 Euro Schaden

Ein Autofahrer prallt mit seinem Wagen in Buch gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtet. Später meldet er sich selbst bei der Polizei in Illertissen.

Eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Weiherstraße in Buch ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr bei der Polizei Illertissen eingegangen. Ein Auto sei gegen einen geparkten PKW gefahren und der Fahrer anschließend geflüchtet, hieß es. Polizisten suchten die Unfallstelle auf und sahen dort ein erheblich beschädigtes Auto. Dem Polizeibericht zufolge konnten Fahrzeugteile vom Auto des Unfallverursachers sichergestellt werden. Konkrete Zeugenhinweise existierten zunächst nicht.

Die Polizei fahndete erfolglos nach dem Unfallverursacher

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Verursacher sei negativ verlaufen, teilt die Polizei weiter mit. Noch während der ersten Ermittlungsmaßnahmen meldete sich allerdings ein 21-Jähriger bei der Polizeidienststelle in Illertissen und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Der Mann war leicht alkoholisiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht eingeleitet. Der Schaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf insgesamt 8500 Euro geschätzt. (AZ)

