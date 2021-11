Betrunkener bleibt mit seinem Auto bei Christertshofen im Wald stecken

Ein Autofahrer, der sich offensichtlich einen Schleichweg suchen will, kommt bei Christertshofen von der Straße ab. Einen Führerschein kann er nicht vorzeigen.

Ein Auto liege in einem Graben zwischen Christertshofen und Ritzisried – diese Mitteilung ist am späten Sonntagabend bei der Polizei Illertissen eingegangen. Eine Streife rückte aus und fand das Fahrzeug auch: Es befand sich abseits der befestigten Straßen, in einem Waldstück im Bereich der Halbertshofer Straße. Dem Polizeibericht zufolge hatte sich der 47 Jahre alte Fahrer offensichtlich einen Schleichweg suchen wollen.

Die Polizei Illertissen leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein

Der Grund dafür war für die Beamten schnell klar, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Mann roch stark nach Alkohol, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der 47-Jährige gar keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizisten leiteten deshalb ein Strafverfahren ein. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Er war unverletzt, ein Sachschaden ist bei dem Vorfall nicht entstanden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch