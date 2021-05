Brand in Garage in Dietershofen: Bewohner können das Feuer löschen

In einer Garage in Dietershofen hat sich Unrat entzündet. Feuerwehr und Rettungsdienst müssen nicht mehr eingreifen. Doch der Schaden ist hoch.

Heiße Asche hat am frühen Montagabend einen Brand in einer Garage im Bucher Ortsteil Dietershofen verursacht. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt. Es entstand aber hoher Sachschaden. Für die Frau, die die Asche entsorgt hatte, könnte der Vorfall Konsequenzen haben.



Die Mitteilung über ein Feuer in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Am Brühl in Dietershofen ging am frühen Montagabend bei der Polizei Illertissen ein. Bei Eintreffen der Rettungskräfte, so teilt die Polizei in ihrem Bericht mit, hatten die Bewohner den Brand bereits selbständig gelöscht. Die Feuerwehren Buch, Gannertshofen und Illertissen kontrollierten den Brandort, mussten jedoch nicht mehr eingreifen. Weil niemand verletzt wurde, konnte auch der Rettungsdienst zeitnah abrücken.

Brand in Dietershofen: Heiße Asche entzündet Müllsäcke in Garage

Die Brandursache war nach Angaben der Polizei schnell ermittelt. Eine Frau hatte demnach heiße Asche aus dem Kachelofen in einem Metalleimer verstaut. Diesen stellte sie in der Garage neben zwei Müllsäcke. Durch die Hitze entzündete sich der Unrat und es entstand ein offenes Feuer, welches auch auf Werkzeuge und Gartengeräte, die an der Wand hingen, übergriff. Durch die starke Rauchentwicklung und den Geruch wurden die Bewohner auf den Umstand aufmerksam. Sie reagierten sofort und konnten den Brand schnell löschen.

An der Garage sowie den dort geparkten Autos entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. Gegen die Frau, die die heiße Asche entsorgt hatte, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein: Sie soll gegen die Vorschriften zum Verhüten von Bränden verstoßen haben. (AZ)

