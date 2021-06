Buch

16:30 Uhr

Gemeinschaftsversammlung der VG Buch lehnt Hybridsitzungen ab

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Buch hat sich einstimmig gegen sogenannte Hybridsitzungen, also Sitzungen mit Ton-Bild-Übertragung, ausgesprochen.

Von Claudia Bader

Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Buch wollen auch künftig bei allen Sitzungen live dabei sein. Deshalb sprach sich das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig gegen die Teilnahme an sogenannten Hybridsitzungen aus. Zuvor hatte Gemeinschaftsvorsitzender Markus Wöhrle detailliert erklärt, welche Vorschriften und Regeln bei diesen Ton-Bild-Übertragungen beachtet werden müssen.