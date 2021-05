Buch

06.05.2021

Nach Beschwerden: Blitzt es im Bucher Bauernfeldweg bald häufiger?

Wenn sich der Marktrat für einen Eintritt in die kommunale Verkehrsüberwachung KÜV entscheidet, soll im Bauernfeldweg eine Stelle für kommunale Geschwindigkeitsmessungen eingerichtet werden.

Plus Die Anwohner im Bauernfeldweg in Buch wollen, dass in ihrer Straße langsamer gefahren wird. Aber nicht alle Forderungen können umgesetzt werden.

Von Claudia Bader

Die Anwohner im Bucher Bauernfeldweg haben genug davon, dass vor ihren Haustüren oft zu schnell gefahren wird. Sie fordern vom Marktrat: Es muss sich was ändern. Nun stand das Thema auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses. Dort nimmt man die Sorgen der Anlieger ernst, doch die werden womöglich nicht zu hundert Prozent zufrieden sein mit den Ergebnissen der Beratung.

