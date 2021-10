Buch

12:30 Uhr

Neues Pfarrheim in Buch wird mit Unterstützung der Gemeinde gebaut

Plus Die ehemalige Bucher Mesnerin hat ihr Anwesen der Kirchenstiftung St. Valentin vererbt. Die plant an dieser Stelle nun ein neues Pfarrheim. Die Gemeinde soll sich finanziell beteiligen.

Von Claudia Bader

Die katholische Kirchenstiftung St. Valentin plant, an der Unteren Straße 17 ein Pfarrheim zu errichten, in dem auch die Marktbücherei integriert ist. Dies könne nur mit finanzieller Beteiligung der Marktgemeinde verwirklicht werden, erklären Pfarrer Joshmon Kochery und Kirchenpflegerin Ulrike Schmid in einem Schreiben an die Kommune. Deshalb beantragen sie Zuschüsse für den Neubau von Pfarrheim (280.000 Euro) und Marktbücherei (150.000 Euro). Das in unmittelbarer Nähe von Dorfstadel und Pfarrkirche vorgesehene Projekt stieß bei den meisten Markträten auf große Zustimmung.

