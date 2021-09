Unfall bei Obenhausen: Kleintransporter fliegt regelrecht über ein Gebüsch

Im Morgennebel übersieht der Fahrer eines Kleintransporters einen Kreisverkehr bei Obenhausen. Schnell steht fest, was wohl der Grund dafür war.

Ein spektakulärer Unfall mit einem Kleintransporter hat am frühen Samstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz bei Obenhausen geführt. Auch die Straßenmeisterei war gefordert. Kurz vor 5 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit dem Transporter auf der Staatsstraße 2018 von Illertissen in Richtung Buch. Kurz vor Obenhausen übersah er im Morgennebel den ersten, also den westlichen, Kreisverkehr und überfuhr die Mittelinsel. Dabei hob das tonnenschwere Fahrzeug am schrägstehenden Randstein ab, überflog das meterhohe Gebüsch, sodass dieses so gut wie unbeschädigt blieb, und landete wieder auf der Insel. Von dort aus schleuderte der Transporter weiter auf die Staatsstraße in Richtung Obenhausen und blieb auf den zerstörten Rädern stehen.

Staatsstraße nach Unfall bei Obenhausen in Fahrtrichtung Osten gesperrt

Wie von der von einem Zeugen alarmierten Polizei zu erfahren war, wurde der Fahrer glücklicherweise so gut wie nicht verletzt. Allerdings stellten die Streifenbeamten laut Polizeibericht eine deutliche „Fahne“ fest, woraufhin der sofort vorgenommene Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,4 Promille ergab. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle, zur Verkehrslenkung und zum Binden einer großen Menge an Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr Obenhausen-Dietershofen alarmiert. Die Staatsstraße musste in Fahrtrichtung Osten gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Verkehrsumleitung über die „alte“ Illertisser Straße.

Die Straßenmeisterei Krumbach übernahm in der Folge die aufwändige Reinigung der Fahrbahn, da durch das Überfahren der Verkehrsinsel die komplette Ölwanne des Transporters aufgerissen worden war und eine Menge Erdreich und Fahrzeugteile auf der Straße lagen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und sein Fahrzeug abgeschleppt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Transporter und dem Kreisverkehr sowie die entstandenen Kosten für die Reinigung der Fahrbahn können noch nicht abschließend beziffert werden. Eine erste Schätzung beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

