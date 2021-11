In Buch und Oberroth wird der Verkehr bald intensiver kontrolliert

Plus Buch und Oberroth werden Mitglieder der kommunalen Verkehrsüberwachung Iller-Roth-Günz. In welchem Umfang der Zweckverband dort künftig tätig werden soll.

Der Markt Buch und die Gemeinde Oberroth treten dem neu zu gründenden Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) Iller-Roth-Günz als Verbandsmitglieder bei. Gleichzeitig übertragen die Kommunen der KVÜ die Befugnisse für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr, Missachtungen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit von Fahrzeugen sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich also auf entsprechende Kontrollen einstellen.