Schafbock attackiert seinen Besitzer in Buch

Als eine Schafherde in ein neues Gehege umziehen soll, reagiert der Bock der Herde aggressiv. Sein Besitzer muss ins Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag wollte der Besitzer einer Schafherde für seine Tiere in Buch ein neues Gehege abstecken. Das missfiel offenbar dem einzigen Schafbock unter den 24 Schafen, und er attackierte den Mann. Das teilt die Polizei mit. Der Besitzer konnte dem ersten Angriff noch ausweichen. Beim zweiten Angriff packte er den Schafbock bei den Hörnern. Das Tier trat daraufhin mit den Hufen aus und traf den Mann unglücklich am Unterschenkel. Dieser erlitt eine Unterschenkelfraktur und musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)