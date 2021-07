Buch/Ulm

vor 56 Min.

Wer ist Bleeptrack? Bucherin erhält Stipendium des Freistaats Bayern

Was Sabine Wieluch im Ulmer Museum Brot und Kunst präsentiert, spielt sich auf dem Bildschirm ab - und zieht neugierige, fragende, stirnrunzelnde Blicke auf sich.

Plus Sabine Wieluch schafft Kunst an den Schnittstellen zwischen Mensch, Natur und künstlicher Intelligenz. Jetzt erhält die Bucherin vom Freistaat ein Stipendium.

Von Veronika Lintner

Ausgezeichnete Kunst hängt gerne an Museumswänden, vorzugsweise in Öl auf Leinwand. Soweit das Klischee. Aber was Sabine Wieluch hier im Ulmer Museum Brot und Kunst präsentiert, spielt sich auf dem Bildschirm ab - und zieht neugierige, fragende, stirnrunzelnde Blicke auf sich. Alle paar Sekunden kringeln und ranken sich Linien über einen schlichten, blauen Hintergrund. "Organische Bewegungen, geschwungen, fast ein bisschen Jugendstil", findet Wieluch selbst, als sie ihr Werk mustert. Oder aber: Wie Pflanzen, Wurzeln, die sich frei über den Bildschirm schlängeln. Der Clou dabei: Das hier ist kein wilder Zufall. Das hier ist digitale Kunst. Und sie kommt direkt aus einem Blumenbeet.

