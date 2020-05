vor 35 Min.

Bucher Marktrat verteilt Aufgaben an seine Mitglieder

Plus In seiner zweiten Sitzung besetzt der neue Marktrat in Buch die Ausschüsse für die kommenden Jahre. Es gibt viele Fragen an den neuen Bürgermeister.

Von Claudia Bader

Von insgesamt 16 Mitgliedern des Marktrats Buch sind zehn erstmals im Amt. Deshalb musste sich der neu gewählte Bürgermeister Markus Wöhrle bei der zweiten Sitzung des Gremiums einem großen Informationsbedarf stellen und zahlreiche Fragen beantworten.

Es gibt zwei Änderungsanträge für die Geschäftsordnung Die auf einer Mustervorlage des Bayerischen Gemeindetags basierende Geschäftsordnung wurde ausgiebig unter die Lupe genommen. Am Ende lehnte das Gremium zwei Änderungsanträge, eingebracht von Mitgliedern der UWG-Fraktion, mit klarer Mehrheit ab. Die Geschäftsordnung wurde gegen zwei Stimmen verabschiedet. Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung Zügig verlief die Besetzung der einzelnen Ausschüsse. Zu Vertretern des Marktes in der Gemeinschaftsversammlung des Marktes Buch wählte das Gremium Dorothea Brumbach (Vertreter: Roland Biesenberger) und Georg Lehner (Markus Ried) von der CSU, Nadja Schrapp (Andreas Haas) und Rainer Schmid (Willi Weiske) von den Freien Wählern sowie Marcel Siedlaczek (Franz Eberl) von der UWG. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Dem Bau- und Umweltausschuss gehören Andreas Haas (Nadja Schrapp), Maximilian Seitz (Rainer Schmid) und Markus Neuhäusler (Willy Weiske) von den Freien Wählern, Jens Friedrich (Franz Eberl) und Wolfram Dauner (Marcel Siedlaczek) von der UWG sowie Andreas Bergmiller (Markus Ried), Roland Biesenberger (Dorothea Brumbach) und André Dolp (Georg Lehner) von der CSU an. Den Rechnungsprüfungsausschuss bilden Willy Weiske und Rainer Schmid ( Freie Wähler), Markus Ried und Andreas Bergmiller (CSU) sowie Franz Eberl (UWG). Zum Vorsitzenden wählte das Gremium Willy Weise, der von Rainer Schmid ver-treten wird. Die Mitglieder des neuen Jugendausschusses Dem neu gegründeten Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport gehören Marcel Siedlaczek (UWG), Dorothea Brumbach (CSU) und Nadja Schrapp (Freie Wähler) an. Auf Beschluss des Gemeinderats wird das Amt des Jugendbeauftragten, das sich in den zurückliegenden Jahren bewährt hat, mit Nadja Schrapp besetzt. Während sich Willy Weiske als Seniorenbeauftragter engagiert, vertritt Marcel Siedlaczek den Markt Buch im Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm. Einstimmig beschloss das Gremium anschließend die von Bürgermeister Wöhrle in groben Zügen vorgestellten Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2020 sowie die Investitionen, die laut Finanzplan in den Jahren 2019 bis 2023 geplant sind. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in Buch? Lesen Sie auch: Bucher Marktrat bildet neuen Ausschuss für die Jugend

