Bundespräsident zeichnet Vöhringer Ehepaar aus

Plus Margot und Karl-Heinz Maier engagieren sich seit Jahrzehnten im Roten Kreuz und zahlreichen anderen Organisationen. Im Landratsamt erhalten sie die Bundesverdienstmedaille.

Von Regina Langhans

Sie helfen aus reiner Freude und warten nicht auf Dankbarkeit: Die Maiers aus Vöhringen haben den richtigen Blick für die Nöte ihrer Mitmenschen. Dafür hat Landrat Thorsten Freudenberger das Ehepaar im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. „Des hätt’s net braucht“, kommentiert Karl-Heinz Maier, 68 Jahre alt und ehemaliger Kriminalbeamter in Ulm, die Feierstunde im Landratsamt freundlich.

Seine Frau Margot, gelernte Damenschneiderin und 64 Jahre alt, ergänzt, dass es Spaß mache, sich zu engagieren und menschliches Gemeinschaftsgefühl zurückkomme. „Als wir selbst einmal schwere Zeiten hatten, gab es Zuspruch, wie wir nie erwartet hätten“, so Margot Maier.

Landrat übergibt Medaille stellvertretend für den Bundespräsidenten

Landrat Thorsten Freudenberger sagte in seiner Laudatio: „Die an sich schon besondere Auszeichnung durch den Bundespräsidenten für einen Bürger unseres Landkreises ist umso bedeutsamer, als sie nicht an ein Paar, sondern jeweils einzeln an Margot und Karl-Heinz Maier verliehen wurde.“ Er würdigte es, dass sie ihre Ehrenämter, insbesondere beim Roten Kreuz, in einem besonderen Ausmaß und mit nicht nachlassender Energie ausüben würden. Wie sehr ihnen das Wohl der Mitmenschen am Herzen liege, habe er bei ihrem Einsatz mit dem Roten Kreuz im Jahr 2015 im Flüchtlingsaufnahmelager in Pfuhl sehen können.

Neben dem Roten Kreuz brachten sich die Maiers in all den Lebensstationen ein, die eine Familie mit drei Kindern so durchläuft: Familienkreis in der Pfarrei St. Michael, Mutter-Kind-Turnen, Elternbeiräte und die Zugehörigkeit beim Obst- und Gartenbauverein. Vöhringens Bürgermeister Michael Neher berichtet, Karl-Heinz Maier sei sich auch nicht zu schade, regelmäßig die Blumenkästen an der Mühlbachbrücke oder auf den Deko-Fahrrädern zu bewässern. Er bescheinigte den Maiers den Blick fürs Wesentliche: „Ich beobachte genau, wie Sie als Rotkreuzbereitschaft bei Festen nicht mit am Biertisch sitzen, sondern bereit stehen und sich um Notfälle kümmern.“ Seit Jahren schon würden die Maiers einfach „machen“, ohne einen Dank zu erwarten.

Margot Maier bringt das Engagement im Roten Kreuz mit in die Ehe

Margot Maier hatte unter anderem von 1977 bis 1981 die Leitung der Frauenbereitschaft sowie von 2001 bis 2005 die Leitung der BRK-Bereitschaft in Vöhringen inne. In einer Fachausbildung machte sie sich fit für die Verpflegung im Bereitschaftsdienst. Ihr Mann Karl-Heinz leitete von 1979 bis 1982 das Jugendrotkreuz in Vöhringen. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand absolvierte er mit 64 Jahren die Sanitätsausbildung und war bis 2017 stellvertretender Leiter der Bereitschaft Vöhringen. Inzwischen ist er Leiter des Auskunftsbüros und des Suchdienstes des BRK im Kreisverband Neu-Ulm und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit.

Margot Maiers Engagement nahm vor rund 50 Jahren seinen Anfang. Von einem Erste-Hilfe-Kurs in der Schule war sie so beeindruckt, dass sie 1968/69 eine Sanitätsausbildung beim Roten Kreuz machte. „Ich war fasziniert, wie man mit einfachen Mitteln Menschen helfen oder das Leben retten konnte“, erinnert sie sich. Imponiert habe ihr auch die Neutralität beim Roten Kreuz, das sich keiner Glaubensrichtung oder Nation verpflichtet sieht.

Das Kennenlernen des Paares war damals reiner Zufall. Eine rote Ampel spielte dabei eine wesentliche Rolle. An der musste Karl-Heinz Maier nämlich warten, als er auf dem Nachhauseweg an der Vöhringer Disco „Alte Schmiede“ halten musste. „Da ich schon mal warten musste, schaute ich rein, ob vielleicht jemand nach Senden müsste und sich über die Mitfahrgelegenheit freuen würde.“ Drinnen fiel sein Blick schnell auf seine spätere Frau, so schnell fuhr er dann nicht mehr weiter. Margot Maier ergänzt: „Vor der Hochzeit habe ich klargestellt, dass ich das Rote Kreuz nicht aufgeben werde. Anderenfalls wäre aus uns nichts geworden.“

