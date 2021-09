Bundestagswahl

Karl-Heinz Brunner setzt alles auf das Direktticket nach Berlin

Karl-Heinz Brunner hat noch viel vor: Auch ohne Listenplatz im Rücken kämpft der SPD-Direktkandidat um den erneuten Einzug in den Bundestag.

Plus Zweimal ist der Illertisser über die SPD-Liste in den Bundestag eingezogen. Diesmal kann Brunner es nur über das Direktmandat schaffen - darum kämpft er.

Von Rebekka Jakob

Einen Gesprächstermin mit Karl-Heinz Brunner ausmachen - das ist gar nicht so leicht in diesen Tagen. Der Terminkalender des SPD-Kandidaten ist nämlich ziemlich voll. Infostände, Firmenbesuche, Gespräche in Seniorenheimen - Brunner lässt diesen Sommer nichts aus. Die Ochsentour durch den Wahlkreis hatte sich der Bundestagsabgeordnete noch zu einer Zeit vorgenommen, als die Umfragewerte seiner Partei für die Wahl im September nichts Gutes verheißen haben. Doch inzwischen ist alles ein bisschen anders geworden.

