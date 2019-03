vor 7 Min.

Caritas plant Neubau in Vöhringen

Das Caritas-Centrum Illersenio an der Vogelstraße in Vöhringen. Das Haus stammt aus dem Jahr 1973.

Ein Zentrum für Senioren soll am Sportgelände der Grundschule-Nord entstehen. Was es damit auf sich hat.

Von Ursula Katharina Balken

Bei der Caritas in Vöhringen gibt es Pläne, ein neues Zentrum für ältere Bewohner zu bauen. Wie die IZ-Redaktion erfahren hat, soll ein neues Haus nördlich des bestehenden Caritas-Zentrums entstehen. Ins Auge gefasst ist das Gelände des jetzigen Bolzplatzes und ein Teil der Sportanlage, die zur Grundschule-Nord gehört.

Wo dann ein neues Sportgelände für die Schule entstehen soll, ist noch nicht geklärt. Zumindest müsste ein neues Grundstück in unmittelbarer der Grundschule gefunden werden, heißt es. Im Augenblick laufen Gespräche, um die Grundstücksfrage zu klären, weil diese wohl noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Lesen Sie auch: Arbeiter bei Wieland in Vöhringen haben zu wenig zu tun

Der Grund für den Neubau: Die Wohneinheiten im alten Gebäude an der Vogelstraße entsprechen nicht mehr den neuen Normen, die vor allem für Sanitärbereiche gelten.

Umbau könnte man den Bewohnern nicht zumuten

Ein Umbau könnte man den jetzigen Bewohnern nicht mehr zumuten, heißt es aus zuverlässigen Kreisen. Dann wäre das Haus eine ständige Baustelle, verbunden mit allem, was ein umfangreicher Umbau mit sich bringt – Lärm und Bauschutt, der abtransportiert werden müsste.

Nach Informationen unserer Redaktion soll nach Fertigstellung des Neubaus aus dem alten Gebäude ein Haus für „Betreutes Wohnen“ entstehen.

Das jetzige Caritas-Zentrum Illersenio an der Vogelstraße entstand bereits im Jahr 1973. Es wurde mehrfach modernisiert.

Sie interessieren sich für Wirtschaft in Vöhringen? Dann könnte Sie das interessieren: Sanomed will bald in Vöhringen bauen

Ungewissheit: Mieter der Ulrichsblöcke in Vöhringen warten auf Antworten

Der Turmbau zu Illerberg

Themen Folgen