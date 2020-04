vor 55 Min.

Chemische Reaktion: Feuerwehren rücken nach Au aus

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Donnerstagnachmittag in Au tätig. Was passiert ist.

Zahlreiche Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Donnerstagnachmittag nach Au ausgerückt. Grund war der Austritt eines Gefahrstoffs in der Halle eines Gewerbebetriebs im Bereich der Aumühle an der Betlinshauser Straße. Wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte, war aus einem Fass Heizöl ausgelaufen. Es traf auf dem Hallenboden mit dort gelagertem Streusalz zusammen, sodass sich eine starke chemische Reaktion entwickelte, in deren Folge ein auffälliger Essiggeruch entstand.

Spezialkräfte sind vor Ort

Die Feuerwehren aus Au und Illertissen sowie Gefahrgut-Spezialkräfte des Landkreises wurden vom Fach-Kreisbrandmeister für Gefahrgut, dem promovierten Diplom-Chemiker Michael Ebner, beraten und gingen unter Vollschutz vor, um Stoffproben aufzunehmen. Nachdem diese vom Fachmann geprüft worden waren, wurde das im Fass verbliebene Heizöl aus dem defekten Gefäß gepumpt. Die ausgelaufenen Chemikalien, die miteinander reagiert hatten, konnten in einen sicheren Behälter aufgenommen werden. Somit wurde eine Ausbreitung des Gefahrstoffs auf die Umwelt verhindert.

Der Einsatz erstreckte sich über mehrere Stunden. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. (wis)

