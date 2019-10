vor 33 Min.

Chor Harmonia begeistert in Altenstadt

Unter dem Motto „So schnell vergeht die Zeit“ gab der Chor Harmonia Illereichen ein Konzert in der Schulturnhalle in Altenstadt. Dabei ehrte er Sabine Ströhle, die die Formation seit zehn Jahren leitet.

Beim Konzert in der Schulturnhalle in Altenstadt haben die Sänger die Chorleiterin Sabine Ströhle für ihr langjähriges Engagement geehrt.

Von Armin Schmid

Unter dem Motto „So schnell vergeht die Zeit“ haben die Mitglieder der gemischten Chorformation Harmonia Illereichen ein Konzert in der Schulturnhalle in Altenstadt gegeben. Mit dem Titel nahmen die Mitglieder Bezug auf die musikalische Zusammenarbeit mit Chorleiterin Sabine Ströhle.

Genau vor zehn Jahren hatte die Dirigentin an gleicher Stelle den Taktstock der Harmonia-Mitglieder erstmals geführt. Im Vordergrund stand zunächst ein abwechslungsreiches Konzertrepertoire, welches die 20-köpfige Formation Höhepunkte aus der zehn Jahre währenden Zusammenarbeit mit Sabine Ströhle dem Publikum präsentierte. Das Lied „Aber Dich gibt‘s nur einmal für mich“ erntete ebenso viel Applaus wie der mit choreografischen Elementen inszenierte Schlager „Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen“. Zu den Höhepunkten des Abends zählte die Interpretation von „Ring of Fire“, ein Country-Klassiker von Johnny Cash.

Auch der Männergesangsverein Roggenburg war mit dabei

Musikalische Glanzpunkte setzte auch Lisa Winter am Klavier, die eigene Kompositionen präsentierte. Die Pianistin schreibt seit sechs Jahren eigene Stücke und hat in diesem Jahr ihr erstes Album mit 14 eigenen Liedern herausgebracht. Applaus gab es für das Stück „Peaceful Waters“, das dem Titel entsprechend friedvoll fließende Gewässer vor das geistige Auge der Zuhörer zauberte.

Für Abwechslung sorgte auch der Männergesangverein Roggenburg, der ebenfalls mit einigen Liedern am Konzertabend teilnahm. Das 13-köpfige Männer-Ensemble unter der Leitung von Hans Blum wartete mit traditionellen Stücken wie „Ein Jäger aus Kurpfalz“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“ auf.

Mit dem musikalischen Klassiker „Halleluja“ von Leonard Cohen läutete die Chorgemeinschaft Harmonia Illereichen die Ehrung der langjährigen Chorleiterin Sabine Ströhle ein. Heinz Hanl, Vorsitzender der Harmonia, bedankte sich für die gewinnbringende zehnjährige Zusammenarbeit. Für Ströhle, die seit 12 Jahren als Chorleiterin tätig ist, war es damals das erste große Engagement. Zuvor hatte sie zwei Jahre einen Kinderchor geleitet.

Als spannend, lustig und abenteuerlich, aber auch anstrengend beschrieb die Chorleiterin ihr zehnjähriges Engagement. Doch Spaß und Freude an der Musik hätten insgesamt deutlich überwogen. So stehe auch einer weiteren Zusammenarbeit des gemischten Chors Harmonia Illereichen mit der mittlerweile ebenfalls in Illereichen ansässigen Chorleiterin nichts im Wege.

In der gestrigen Zeitung ist unserer Redaktion ein Fehler unterlaufen. Statt des aktuellen Konzerts der Harmonia Illereichen in Altenstadt haben wir einen Bericht über ein vergangenes Konzert des Chores abgedruckt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

