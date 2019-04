00:33 Uhr

Claudia Roth diskutiert in Babenhausen

Grüne veranstalten politischen Abend in Babenhausen

Gleich zwei politischen Ereignissen widmet sich eine Veranstaltung, die Ende April in Babenhausen stattfindet: Einerseits wird das Grundgesetz, das Fundament unseres Zusammenlebens, im Mai 70 Jahre alt. Andererseits steht die Europawahl vor der Tür – in Deutschland können die Bürger am Sonntag, 26. Mai, ihre Stimmen abgeben.

Der Ortsverband Babenhausen des Bündnis 90/Die Grünen, organisiert angesichts dieser beiden Anlässe einen Vortrags- und Diskussionsabend mit zwei Bundespolitikern in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen.

Zu Gast sind am Samstagabend, 27. April, die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die in Babenhausen aufgewachsen ist, sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz.

Im Anschluss an deren Vorträge ist eine Diskussion vorgesehen, teilt der im vergangenen Jahr gegründete Ortsverband mit. (stz)

Einlass in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte „Jubi“, Am Espach 7, ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

