vor 49 Min.

Corona-Fälle in Illertisser und Neu-Ulmer Asylunterkünften

In drei Asylunterkünften in Landkreis Neu-Ulm sind Bewohner mit Corona infiziert.

Wie das Landratsamt nun mitgeteilt hat, sind in Illertissen und Neu-Ulm Bewohner von Asylunterkünften mit Corona infiziert.

Jeweils ein bestätigter Fall wurde in zwei Asylunterkünften in Illertissen und einer Asylunterkunft in Neu-Ulm gemeldet. Das teilte das Landratsamt nun mit. Es wurden bereits entsprechende Reihentestungen veranlasst. Die infizierten Personen wurden in separaten Wohnungen außerhalb der Flüchtlingsunterkünfte untergebracht. Diese sind extra für diesen Zweck vorgesehen.

In Illertissen befinden sich in einer Einrichtung elf Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie in der anderen Einrichtung sechs Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Die Kontaktpersonen wurden jeweils in einem Stockwerk untergebracht. Die genaue Anzahl der betroffenen Kontaktpersonen in der Unterkunft in Neu-Ulm wird derzeit noch ermittelt. Die Versorgung der betroffenen Personen mit Lebensmitteln und allem Notwendigen ist über das Landratsamt Neu-Ulm mit Unterstützung der Helferkreise sichergestellt. Zudem wurde ein Sicherheitsdienst engagiert. (az)

