vor 36 Min.

Corona: Vier Unterallgäuer haben sich infiziert

Landratsamt verbietet Besuche in Kliniken und Senioreneinrichtungen. Veranstaltungen mit über 500 Besuchern bis Mitte April untersagt

Von Thomas Schwarz

Die Gefahr durch das Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf Memmingen und das Unterallgäu. Einen vierten Erkrankten meldete der Leiter des Gesundheitsamts, Dr. Ludwig Walters, gestern während einer Pressekonferenz in Mindelheim. Damit gibt es nun Fälle in Bad Grönenbach, Heimertingen und Wiedergeltingen – drei Männer und eine Frau, alle zwischen 39 und 63 Jahre alt. Da wegen Krankheitssymptomen bei einer Person die häusliche Quarantäne nicht mehr reichte, kam sie zur Behandlung ins Klinikum Memmingen, wo sie isoliert behandelt wird. Es bestehe aber keine lebensbedrohliche Situation, so Walters.

Alle vier Personen hatten sich offenbar in den Faschingsferien in Italien infiziert. Derzeit werden rund 30 Personen aus ihrem direkten Umfeld auf das Virus getestet – so lange sind die Verdachtspersonen in häuslicher Quarantäne. Mit Testergebnissen rechnet die Behörde spätestens am heutigen Freitag. Sicherheitshalber bleibt wegen weitläufiger Kontakte auch die Stufe 11 des Memminger Vöhlin-Gymnasiums zu Hause sowie je eine Klasse der Fugger-Realschule in Babenhausen und der Grundschule in Wiedergeltingen. Dort ist zudem die Kita geschlossen. Komplette Schulschließungen hält der Landrat „nach jetzigem Stand für nicht verhältnismäßig“. Die Lage müsse aber permanent neu bewertet werden.

Um die Ausbreitung der Infektion zu verzögern, haben Kreis und Stadt Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern verboten. „Wir sind da in enger Abstimmung, denn das Virus kennt keine Grenzen“, betont Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder. Wie lange das gilt, ist unklar. „Erst mal bis Ende der Osterferien“, so Weirather.

Zudem gibt es Besuchsverbote für alle Kliniken, Senioren-, Behinderten- und Reha-Einrichtungen in Kreis und Stadt – damit Erreger erst gar nicht eingeschleppt und Risikogruppen geschützt werden. Es gelten jedoch Ausnahmen: für eine Begleitperson zur Kinderklinik, bei Neugeborenen für die Väter sowie für den Besuch bei Sterbenden. Die ambulante Versorgung von Patienten werde aufrechterhalten. Auf die Einschränkungen weisen Zettel mit „Stop“-Symbol an den Eingängen hin. Besucher zeigen Verständnis. „Es ist wichtig, dass das Virus sich nicht in der Klinik ausbreitet“, sagt beispielsweise eine Frau, bevor sie unverrichteter Dinge vom Klinikum Memmingen weggeht.

Das sehen auch die Experten in Stadt und Land so. Denn sollten auch Ärzte oder Pflegepersonal erkranken, hätte das fatale Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Für den Fall, dass die Zahl der Erkrankten steigt, wollen Landkreis und Stadt an mehreren Orten Zentren einrichten, in denen sich Verdachtsfälle nach vorheriger Absprache testen lassen können. „Das kann bei Bedarf umgehend passieren“, so Walters. Schon jetzt hat der Landkreis einen Fahrdienst eingerichtet, der zu Hause bei Verdachtspersonen Proben für Schnelltests abholt – damit diese nicht zu Arzt oder Klinik müssen.

„Ich selbst gehe nicht mehr auf größere Veranstaltungen und bei öffentlichen Terminen ist nun nur noch einer der drei Memminger Bürgermeister“, erzählt Schilder. Er rät zu „Vernunfthandlungen“ wie häufigeres Händewaschen, dem Verzicht aufs Händeschütteln oder zu Einkäufen außerhalb von Stoßzeiten. Mit Blick auf die Kommunalwahl sagt er: „Machen Sie Briefwahl oder bringen Sie sich ihren eigenen Kugelschreiber mit.“ Er warne „vor übertriebener Hysterie – das Haus aus Angst gar nicht mehr zu verlassen, ist auch nicht die Lösung“. Man habe gute Maßnahmen ergriffen und sei vorbereitet. Letztlich gehe es vor allem um das Reduzieren der Infektionsketten, ergänzt Walters. „Denn auch ein Verlangsamen der Ausbreitung hilft allen.“ Daher sei es auch wichtig, dass die Verdachtsfälle wirklich in häuslicher Quarantäne blieben, bis ein Testergebnis vorliege. „Ja, unser Freizeit- und Sozialleben wird eingeschränkt – aber das müssen wir eine Zeit lang in Kauf nehmen.“

Für besorgte Bürger hat der Landkreis eine Telefonleitung geschaltet. Unter 08261/995406 sind acht bis zehn Fachleute erreichbar – werktags zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Wochenende zwischen 12 und 15 Uhr. Je nach Bedarf werden die Zeiten verändert. „Wir wollen nicht, dass unsere Bürger in einer Warteschleife hängen“, sagt Landrat Weirather. Auch die Stadt Memmingen will eine Telefon-Hotline einrichten. „Unser Krisenstab ist da in Gesprächen mit niedergelassenen Ärzten“, sagt Oberbürgermeister Schilder. Infos rund um das Virus gibt es stets aktualisiert auch auf der Internetseite www.unterallgaeu.de.

Themen folgen