01.12.2020

Corona-Zahlen: Eine Übersicht für das Unterallgäu

Das Landratsamt Unterallgäu veröffentlicht eine Karte mit aktuellen Corona-Infektionszahlen.

Einen genaueren Überblick über die Zahl der positiv getesteten Corona-Fälle vor Ort können sich Bewohner des Unterallgäus jetzt mithilfe einer Karte verschaffen. Diese stellt das Landratsamt hier im Internet zur Verfügung.

Zu finden sind darin die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie sowie die Zahl der aktiven Fälle und die Todesfälle in jeder der 52 Unterallgäuer Gemeinden. Die Karte wird nach Angaben des Landratsamts von Montag bis Freitag aktualisiert, in der Regel nachmittags.

Das Landratsamt des Unterallgäus veröffentlicht die aktuellen Corona-Zahlen auf einer Karte

Landrat Alex Eder teilt dazu mit: „Wir veröffentlichen die Zahlen auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung. Bitte bedenken Sie aber, dass es sich bei dieser Kartendarstellung nur um die reinen Zahlen handelt.“ Eine hohe Zahl in einem Ort heiße nicht, dass man sich dort mehr Sorgen machen müsse als anderswo, ergänzt Eder. Für die genannten aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen habe das Gesundheitsamt schließlich Quarantäne angeordnet. „Umgekehrt wäre es aber auch fahrlässig, sich bei einer sehr geringen Zahl der aktiven Fälle in einem Ort in falscher Sicherheit zu wiegen“, betont der Landrat. Er appelliert an alle, weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln ein zu halten.

In der Übersichtskarte ist auch die Gesamtzahl der Infizierten im Unterallgäu sowie die Zahl der Genesenen und der aktiven Fälle zu finden. Stand 2. Dezember wurden insgesamt 1894 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet, 1676 von ihnen gelten als genesen, 47 sind verstorben. 171 Personen sind derzeit mit dem Virus infiziert. (az)

