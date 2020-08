00:32 Uhr

Coronavirus: Testzentrum am Kreisbauhof

Terminvereinbarung im Unterallgäu ab Montag möglich

Im Unterallgäuer Kreisbauhof an der Landsberger Straße 45 in Mindelheim – im sogenannten Drive-In – werden wieder Personen auf das Coronavirus getestet. Das teilt das Landratsamt mit. Die Bayerische Staatsregierung gibt vor, dass alle Landkreise ein solches Testzentrum einrichten müssen. Getestet werden im Unterallgäuer Drive-In zunächst ausschließlich Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die noch kein Testergebnis von anderer Stelle vorweisen können, also zum Beispiel aus dem Ausland oder von einem Testzentrum an Autobahn oder Flughafen.

Unbedingt notwendig ist vorab eine Terminvereinbarung. Diese ist ab Montag, 31. August, 8 Uhr, freigeschaltet – vorrangig online unter www.unterallgaeu.de/corona. Wer keine Möglichkeit für eine Online-Terminreservierung hat, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 08261/995-406 anmelden. Termine stehen montags bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr zur Auswahl. Betrieben wird die Teststation am Bauhof von den Johannitern.

Wer bereits Krankheitssymptome aufweist, soll laut Landratsamt Unterallgäu nicht ins Testzentrum kommen, sondern sich an seinen Hausarzt wenden. „Im Testzentrum wird nur getestet – es gibt hier keine Möglichkeit, erkrankte Menschen zu behandeln“, macht Frank Rattel klar, der die Einrichtung des Zentrums koordiniert.

Ab 15. September sollen dann alle Unterallgäuer Bürger die Möglichkeit erhalten, sich im Drive-In freiwillig testen zu lassen – allerdings ebenfalls nur nach Terminvereinbarung. Wer schon früher einen Test wünscht oder generell lieber den Hausarzt aufsucht, kann auch diesen kontaktieren. Kontaktpersonen von am Coronavirus Erkrankten werden weiterhin über den Fahrdienst des Gesundheitsamts getestet. (az)

Weitere Informationen unter www.unterallgaeu.de/corona.

