Damit Hochwasser nicht zur Katastrophe wird

Plus Im Günztal entstehen fünf Rückhaltebecken. Warum die Kosten für das Großprojekt steigen und ein Bereitschaftsdienst nötig ist.

Von Franz Kustermann

Sechs Jahre nachdem der „Zweckverband Hochwasserschutz Günztal“ aus der Taufe gehoben wurde, ist das erste Projekt fast vollständig fertiggestellt: Das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Eldern ist betriebsbereit. Die Kosten für die geplanten fünf Becken schnellen allerdings bereits beachtlich in die Höhe: Während das Wasserwirtschaftsamt Kempten bei der Planung noch von knapp 60 Millionen Euro ausging, rechnet die Behörde derzeit mit einer Gesamtsumme von über 80 Millionen Euro. Allein die Kosten für das HRB Eldern stiegen von 11,5 auf nun über 17 Millionen Euro.

Welche Becken teurer werden

Das HRB Engetried, das voraussichtlich in den kommenden zwei Jahren verwirklicht wird, soll statt 9,3 nun 13,3 Millionen Euro kosten. In Frechenrieden, wo an der Schwelk praktisch nur ein Damm und ein Drosselbauwerk erstellt werden müssen, rechnet das Wasserwirtschaftsamt anstelle der geplanten acht Millionen nun mit 11,6 Millionen Euro. Das HRB Sontheim wird sich nach jetzigem Planungsstand von elf Millionen auf 14 Millionen Euro verteuern. Das HRB südlich von Westerheim wird anstelle der ursprünglich kalkulierten 9,3 Millionen 12,1 Millionen Euro verschlingen.

Der Zweckverband Hochwasserschutz Günztal gehören als hauptbeteiligte Kommunen an: Ottobeuren, Westerheim, Markt Rettenbach, Sontheim, Erkheim, Babenhausen und Deisenhausen (Landkreis Günzburg).

Auch der Landkreis Unterallgäu ist Mitglied des ZV.

Um die Kostenbeteiligung für diese Gemeinden zu senken, sind weitere Kommunen ins Boot geholt worden, die ebenfalls von einem Hochwasserschutz profitieren, nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts aber nicht die Betroffenheit der anderen Gemeinden haben. Dazu gehören unter anderem Lauben, Egg an der Günz und Kettershausen.

Weitere Infos, etwa zur Finanzierung der Maßnahmen, unter www.wwa-ke.bayern.de (stz)

Wie Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes ausführen, ist die Kostenexplosion hauptsächlich der aktuellen Preissteigerung bei den allgemeinen Bau- und Ingenieur-Kosten geschuldet. Teilweise gab es aber auch kleinere Umplanungen, die der Optimierung des Rückhaltevolumens sowie der Straßen- und Wegeführung dienen.

Beim HRB Eldern etwa fielen neben der allgemeinen Baupreis-Steigerung von rund 30 Prozent vor allem die Entsorgungskosten für Material aus Altlasten mit 550000 Euro und die Verbesserung des Knotenpunktes, also der Straßen- und Wegeführung, mit einer Kostenmehrung von rund 700000 Euro ins Gewicht. Die Sicherung einer Fischzucht schlug mit rund 400000 Euro mehr zu Buche als geplant.

Wo das Becken bereits einsatzbereit ist

In Eldern wurde die Zielgerade bereits erreicht – ein Probestau am HRB ist jedoch nicht vorgesehen. Die umliegenden Fotovoltaikanlagen in Eldern werden nun vom Staub gereinigt. Sollten Starkregenereignisse eintreten, ist das Becken bereits einsatzbereit: Mehrere Kameras, Schwimmer und Radarsonden melden mögliche Betriebsstörungen, um die sich ab August der neu eingestellte Betriebsleiter kümmern muss. Bis dahin ist das Wasserwirtschaftsamt für den Probebetrieb verantwortlich.

Ungeklärt ist derzeit noch, wie ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst für die HRB vor Ort verlässlich organisiert und honoriert werden kann. German Fries, Vorsitzender des Zweckverbands, gibt zu bedenken: „Wenn an fünf Becken Einstau ist, kann man davon ausgehen, dass die Feuerwehren auch an anderer Stelle im Einsatz sind.“ Wenn tatsächlich ein Einstau erfolge, sei jedoch eine 24-Stunden-Präsenz der Rufbereitschaft erforderlich, sagt der Ottobeurer Bürgermeister.

Grundsätzlich ist das Becken einsatzfähig. Im Juli sollen noch die Beweissicherungsmaßnahmen an Straßen und Gebäuden abgeschlossen werden. Vereinbarungsgemäß werden die Fotovoltaikanlagen der direkten Anlieger gereinigt.

Nach öffentlicher Auslegung (ohne Einwände) ist vermutlich kein Erörterungstermin erforderlich. Der Planfeststellungsbescheid wird im September erwartet.

Kraftwerk wurde still gelegt

Daran schließen sich nach einer Ausschreibung, die auf Ebene der gesamten Europäischen Union (EU) erfolgt, die Vorarbeiten im kommenden Jahr an. Der Bau soll in den beiden Jahren 2022 und 2023 stattfinden. Das in Dammnähe befindliche Kraftwerk wurde wegen eines großen, nicht wirtschaftlich zu behebenden Investitionsstaus stillgelegt.

Dort wird mit dem Planfeststellungsbeschluss Ende des Jahres gerechnet. Den sukzessiven Umbau des Waldes in einen Auwald organisiert die Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen. Die Ausgaben sollen durch den Holzverkauf gedeckt werden.

Am Zusammenfluss von östlicher und westlicher Günz wurden Feuchtwiesen mit einer Fläche von 3,2 Hektar (2,5 Hektar Überflutungsfläche) als Habitat (Lebensraum) für Störche laut Wasserwirtschaftsamt „nur mit mäßigem Erfolg“ etabliert. Die Lauffläche der Günz wurde dabei verdreifacht. Die 600000 Euro dafür teilen sich Freistaat und Bund.

Dort wird für den innerörtlichen Hochwasserschutz der Planfeststellungsbeschluss Ende dieses Jahres erwartet.

