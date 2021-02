vor 50 Min.

Das Auto war offen: Dieb greift sich in Illertissen eine Tasche

Gelegenheit macht Diebe: Ein 21-Jähriger hatte in Illertissen sein Auto unversperrt abgestellt. Ein Unbekannter nutzte das aus.

Ein Dieb hat am vergangenen Wochenende in Illertissen zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 21 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen zwischen Freitagmittag, 12.20 Uhr, und Samstagabend, 18 Uhr, in der Lorenz-Klotz-Straße abgestellt. Ein Unbekannter entwendete in diesem Zeitraum aus dem unversperrten Fahrzeug dessen Umhängetasche samt Inhalt.

Tasche aus geparktem Auto in Illertissen gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Es gibt keine Hinweise auf den Täter, so die Polizei. Der Beuteschaden beträgt etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)

