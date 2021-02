vor 2 Min.

Das Interesse am neuen Baugebiet West in Unterroth ist riesig

Plus Fachleute stellen im Gemeinderat das geplante Neubaugebiet in Unterroth vor. Bei der Erschließung soll ein besonderes Verfahren zum Einsatz kommen.

Von Regina Langhans

Am liebsten würden die Bürger den Spaten gleich selbst in die Hand nehmen, um zu ihrem neuen Wohnsitz in Unterroth zu kommen. Doch sie müssen sich zumindest noch ein Jahr gedulden. Zweimal so viele Besucher wie Gemeinderäte fanden sich in der Gemeinderatssitzung im Schützenheim in Unterroth ein, um die Ausführungen des Planers vom Architektenbüro Sieber zum neuen Baugebiet West in Unterroth zu hören.

Bürgermeister Norbert Poppele war auf den Ansturm vorbereitet und hatte die Zuhörer coronakonform im Raum verteilt. Wie berichtet, mangelt es in Unterroth an Bauplätzen, sodass nicht einmal Einheimische zum Zug kommen und weiteres Land im Umfang von etwa zwei Hektar erschlossen wird. 11.860 Quadratmeter groß ist die bebaubare Fläche und 2500 Quadratmeter bleiben dem Verkehr. Geplant sind dort etwa 24 Bauplätze mit 500 bis 1000 Quadratmetern Grund, um sogenannte Kettenhäuser, Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser zu errichten.

Zu Stromleitungen westlich von Unterroth muss Abstand gehalten werden

Erschlossen wird das Gebiet von der Illertisser Straße aus, die dann um eine Linksabbiegespur mit Platz für zwei Autos erweitert wird. Die Abzweigung führt in den vorhandenen Feldweg, der ein kurzes Stück auf sechs Meter ausgebaut wird und in das künftige Wohngebiet abbiegt, wo die Straßenführung im Ringschluss erfolgt. Die innerorts vom Riedweg ausgehende Verbindung eignet sich nicht für den Ausbau zur Erschließungsstraße, ließe sich aber für den geplanten Fußweg ins Dorf nutzen. Das geplante Wohngebiet beinhaltet Freiflächen für Spielgeräte, Grillplatz oder zum Schneeabladen. Auch an Gästeparkplätze ist gedacht.

Einige Gegebenheiten musste der Planer allerdings berücksichtigen: Entlang der vorbeiführenden Hochspannungsleitungen ist ein freier Streifen von 36,5 Metern Abstand einzuhalten. Auf Vorschlag von Gemeinderat Helmut Walser (Dorfgemeinschaft) soll geprüft werden, inwieweit dieser Bereich als Ausgleichsfläche zu gebrauchen wäre. Denn diese müsste hochwertig sein, doch der Planer versprach, die Möglichkeiten auszuloten.

Sodann gilt es den Lärmschutz wegen der Illertisser Straße umzusetzen. Mit der Kettenbebauung, ähnlich den Reihenhäusern, lasse sich ein großer Teil der Lärmemissionen abfangen, sagte der Planer. An den zwischen den Häusern angebauten Garagen ließen sich nötigenfalls die vorderen Mauern etwas hochziehen als zusätzlicher Schallschutz. Die Emissionen nähmen Richtung Süden ab, was der Einzelbebauung zugutekomme, ergänzte der Architekt.

Die Erschließungsarbeiten könnten im Herbst 2021 beginnen

Er beschrieb außerdem, wie im Turboverfahren Baurecht erreicht werden könnte: Sobald der Gemeinderat den Bebauungsplan für ein allgemeines Wohngebiet beschlossen habe, werde er öffentlich ausgelegt. Im Juni sei mit Rückmeldungen zu rechnen. Bei Schutzmaßnahmen für Arten, wie etwa Weißstörche und Feldlärchen, und dem zu erstellenden Lärmgutachten ließe sich parallel arbeiten. Idealerweise könnten im Juli die Ausschreibungen beginnen. Zugleich muss dem Architekten zufolge der Flächennutzungsplan geändert werden, was bis zu drei Monate dauere. Aber dann sei der Bebauungsplan verbindlich, die Erschließungsarbeiten könnten im Herbst beginnen und im Frühjahr 2022 die Bauherren loslegen.

In Sachen Erschließung ist Bürgermeister Poppele auf ein besonderes Verfahren gestoßen: die sogenannten Mono-Erschließungssysteme. Dessen Erfinder, Hans Würmseher, stellte das Modell vor, bei dem alle unterirdisch verlegten Anschlüsse, einschließlich der für Häuser individuell angepassten Schächte, zusammenfasst und diese neben der Straße, etwa im Gehweg, verlegt werden. Der Gewinn dabei: Bei Reparaturen sind sie leicht zu öffnen und die Straße bleibt dabei unbehelligt.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen