11.04.2018

Das ist die neue Partnergemeinde von Babenhausen

Am 11. Mai verbündet sich Babenhausen bei einem Festakt mit Soulgé-sur-Ouette. Ein Blick auf den Ort in der französischen Mayenne.

Von Fritz Settele

Seit rund 25 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Babenhausen und den zwei Gemeinden Argentré und Louvigné in der französischen Mayenne. Bei einem Festakt am Freitag, 11. Mai, wird dieser Bund, Jumelage genannt, um einen Ort erweitert: Soulgé-sur-Ouette. Sylviane Guillou ist dort Gemeinderätin und für Öffentlichkeitsarbeit sowie den Bereich Freizeit/Sport zuständig. Als offizielle Ansprechpartnerin für die neue Partnerschaft stellt sie ihren Heimatort vor.

Soulgé liegt im Nordwesten Frankreichs, in der Region „Pays de la Loire“, genauer: im Departement Mayenne. Durch den Ort verläuft die Route Nationale in Richtung der Stadt Laval. Deshalb dürfte der Ort vielleicht manchem Besucher aus dem Fuggermarkt bekannt sein: Es ist gut möglich, dass dort während vergangener Reisen ein Zwischenstopp in einer Gaststätte eingelegt wurde. Von Soulgé aus sind es dann noch fünf Kilometer nach Louvigné und sieben Kilometer nach Argentré. Soulgé gehört wie die zwei Partnergemeinden dem kommunalen Arrondissement Laval an. Ursprünglich handelte es sich um zwei Gemeinden, nämlich Soulgé-le-Bruant und Nuillé-sur-Ouette, bevor sie sich 1978 zu einer Gemeinde zusammenschlossen. Geleitet wird die Gemeinde von Bürgermeister Michel Rocherullé.

Die ländlich geprägte Kommune zählt laut Sylviane Guillou derzeit 1122 Einwohner. Sie sei von Handwerks- und Landwirtschaftsbetrieben geprägt. Viele Einwohner gingen aber in der 20 Kilometer entfernten Hauptstadt des Departements Laval mit rund 50000 Einwohnern einer Arbeit nach, so die Gemeinderätin.

Verglichen mit Gemeinden ähnlicher Größe verfügt Soulgé über eine gute Infrastruktur: Es gibt beispielsweise ein Seniorenheim, eine Bücherei, zwei Festsäle und ein Mehrzecksportgelände. Mehr als 15 Organisationen und Vereine prägen das gesellschaftliche Leben mit sozialen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten. Dazu passt, dass für Veranstaltungen zwei Festsäle zur Verfügung stehen. Doch auch Nachbarschaftshilfe oder Kinderbetreuung nach dem Schulunterricht werden in Soulgé großgeschrieben. Und der existierende Festausschuss dürfte im Vorfeld des Partnerschaftstreffens in Babenhausen nicht über mangelnde Arbeit zu klagen haben.

Dominante Gebäude sind die Kirchen Saint-Martin und Saint-Médard. In der Nähe zu letzterem Gotteshaus befindet sich auch eine Statue des Kirchenheiligen Saint Médard, samt einem im Sommer mit Blumen geschmückten früheren „Waschtrog“ und ein mit Türmchen gekröntes Pfarrgebäude. Auch eine Adelsfamilie hatte sich in der Vergangenheit in dem Ort niedergelassen: Ein schmuckes herrschaftliches Anwesen erinnert heute daran. Und wer noch auf dem Postweg Briefe oder Karten in eine der Partnergemeinden schicken will, der muss sich nicht umstellen: Alle drei Gemeinden haben die Postleitzahl 53210.

