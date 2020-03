15:30 Uhr

Delle im Auto, Kennzeichen verloren: Polizei stoppt Autofahrer

Polizeibeamte haben in Illertissen einen Autofahrer kontrolliert, der offenbar versucht hatte, einen Unfall zu vertuschen. Es hatte jedoch etwas wichtiges an der Unfallstelle verloren.

Eine Streife der Polizei Illertissen hat am späten Samstagabend einen Autofahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Die Polizeibeamten hielten den 22-Jährigen gegen 23.15 Uhr in der Friedhofstraße an und bemerkten nicht nur beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch, sondern auch einen frischen Frontschaden. Das vordere amtliche Kennzeichen fehlte.

Ohne Kennzeichen unterwegs: Darum passierte Unfall bei Vöhringen

Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er räumte auf Vorhalt ein, dass er mit seinem Auto an einer Tankstelle in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Vöhringen ein Verkehrszeichen touchiert habe. Danach hätte er die Unfallstelle verlassen. Der Beschuldigte musste eine Blutprobe abgeben und sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.

An der Unfallstelle wird die Polizei fündig

Bei der folgenden Überprüfung der besagten Tankstelle bestätigten sich die Angaben des 22-Jährigen. Das fehlende amtliche Kennzeichen des Hyundai fand die Polizei vor dem beschädigten Verkehrszeichen. Der Sachschaden am Kennzeichen wird auf 100 Euro, am Auto auf 850 Euro geschätzt. (az)

