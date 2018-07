16.07.2018

Demo gegen Festival mit Frei.Wild

Nur einmal muss die Polizei einschreiten

Von Johannes Rauneker

Sie begann friedlich und so endete sie auch: die Kundgebung am Samstag gegen das Festival „Rock dein Leben“, das am kommenden Wochenende in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) steigt. Rund 70 Interessierte hörten auf dem Platz ohne Namen Reden und Lieder, in denen es um die Gefahr von rechter Musik und Nationalismus ging. Ein Mal musste die Polizei einschreiten. Festival-Befürworter hatten sich unter die Teilnehmer gemischt.

Kurz herrschte Aufregung unter den Veranstaltern. Die Kundgebung lief schon einige Zeit, als plötzlich eine Handvoll Festival-Befürworter auftauchte. Es entspannen sich kurze Diskussionen, Konfrontation lag in der Luft. Einer der Veranstalter sagte später, er habe einen „Puls von 180“ gehabt.

Dies war der einzige Moment, in dem die friedliche Stimmung der Kundgebung zu kippen drohte. Ansonsten glich die Veranstaltung einem bunten Happening – mit ernstem Anliegen. Schon die Fahnen und Banner machten klar, worum es den Veranstaltern ging. „Tatort Rassismus“ war zu lesen oder: „Es gibt kein ruhiges Hinterland.“ Anlass: Am Wochenende geht es im „Hinterland“ Laichingens extrem laut zu. Drei Tage Deutschrock auf dem Laichinger Flugplatz, unter anderem mit Frei.Wild.

Wer nicht an der Demo teilnahm, war der angekündigte Referent der antifaschistischen Gruppierung „Allgäu rechtsaußen“. Er sollte über die Inhalte von Deutsch-, beziehungsweise Rechtsrock informieren. Stattdessen wurden nur Flyer verteilt. Gekommen war aber die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Sie kritisierte, wie sich rechte Botschaften „heimlich in unsere Wohnzimmer schleichen“. Dem müsse Einhalt geboten werden. Mattheis ging auch direkt auf das Laichinger Festival ein. Sie sprach von „Texten der Ausgrenzung“, von Strömungen in der Gesellschaft, „die ein anderes Deutschland wollen“.

Interessiert verfolgt wurde die Kundgebung nicht nur von Demonstranten. Interessierte standen in geringer Entfernung teils in größeren Grüppchen beisammen und beäugten das Geschehen. Man durfte vermuten: nicht alle Gegner des Festivals.Neben Mattheis und den Veranstaltern sprachen Antje Trosien, als Vertreterin des „Bündnis gegen Rechts“ aus Ulm und Neu-Ulm und ein katholischer Betriebsseelsorger.

