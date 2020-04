vor 50 Min.

Der FV wurde für ihn zum Lebensinhalt

Bellenberger Fußballer trauern um Wilfried Petrzelka

Nach langer schwerer Krankheit ist Wilfried Petrzelka, Ehrenmitglied des Fußballvereins Bellenberg, am vergangenen Donnerstag gestorben. Von seinen fast 86 Lebensjahren war er 73 Jahre lang Mitglied beim Fußballverein (FV) Bellenberg, was den Fußballern eine besondere Würdigung wert ist. Petrzelka hat sich am Wiederaufbau des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich beteiligt.

Der stellvertretende Vorsitzende Alois Renz sagt über ihn: „Der FV Bellenberg wurde für Friedl zum Lebensinhalt.“ Ob als jahrelanger aktiver Spieler in der ersten Mannschaft, die 1956/57 den Aufstieg in die A-Klasse schaffte, ob 20 Jahre im Ausschuss oder als Jugendleiter und Leiter der aktiven Spieler – „der Friedl war immer da, wenn man ihn gebraucht hat“, sagt Renz. Er hatte sich beim Errichten von Sportplatz, Sportheim samt späterem Anbau an der Auer Straße mit unzähligen Arbeitsstunden eingebracht.

Für sein Engagement wurde Petrzelka verschiedentlich ausgezeichnet: etwa als Spieler mit der Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) oder 1992 mit Urkunde und Verdienstnadel in Silber mit Gold des Bayerischen Landessportverbands (BLSV). Vom FV Bellenberg erhielt er 1972 die Ehrennadel in Gold und wurde 1994 zum Ehrenmitglied ernannt. Keine Arbeit war dem stets humorvoll und optimistisch aufgelegten Heimatvertriebenen zu viel, als Frohnatur wurde er überall gerne gesehen.

Dies kam ihm zugute, als er nach seinem krankheitsbedingten Ausscheiden aus der Produktion eines großen Fahrzeugherstellers in Ulm von 1983 bis 2008 den Posten des Amtsboten bei der Gemeinde Bellenberg übernahm. Der freundliche Umgang mit Menschen sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, heißt es aus dem Rathaus.

Alois Renz vom FV Bellenberg bedauert, dass Petrzelka wegen schwerer Krankheit in den vergangenen Jahren keine Spiele mehr besuchen konnte. „Der Kontakt zu ihm ist jedoch nie abgerissen und wir haben unseren Friedl immer mal wieder besucht“, sagt der Fußballfreund. (lor)

