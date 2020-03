26.03.2020

Desinfektionsmittel aus der Pralinen-Manufaktur

Christa Hörmann ist die Leiterin der Verpackungsabteilung der Lanwehrer Produktion in Illertissen. Anstatt Pralinen zu verpacken, füllt sie jetzt Desinfektionsmittel ab, hier in eine 250-Milliliter-Flasche, die Kunden in der Lanwehr Confiserie kaufen können.

Plus Andreas Lanwehr stellt in seiner Pralinenmanufaktur in Illertissen ein Produkt für Hände und Flächen her. Nicht nur Apotheken und Arztpraxen können auf sein Angebot zurückgreifen.

Von Anna Katharina Schmid

Mandelsplitter, Butterschäumchen, Herztrüffel: Das Pralinensortiment spielt in der Confiserie Lanwehr in Illertissen in der nächsten Zeit eine untergeordnete Rolle. Denn Geschäftsleiter Andreas Lanwehr konzentriert sich jetzt vor allem auf eines: die Herstellung von Desinfektionsmitteln für Illertissen. Dafür ist die Confiserie nämlich bestens ausgerüstet.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Ethanol macht Marzipan haltbarer Denn in dem feinen Marzipan für Figürchen wird oft Ethanol, also hochprozentiger Alkohol, verwendet. Dafür benötige man laut Lanwehr nicht viel, meistens nur ein Prozent. Doch der Alkohol verlängere die Haltbarkeit und sei daher äußerst wichtig für die Herstellung der Süßigkeiten – aber nicht ungefährlich. Lanwehr zufolge gibt es für den leicht entzündlichen Alkohol zur Sicherheit sogar einen eigenen Raum. Dort wird die Flüssigkeit in einem großen Behälter mit 980 Liter Fassvolumen aufbewahrt. Für sein neues Vorhaben, Desinfektionsmittel für Apotheken, Arztpraxen und Privatpersonen herzustellen, reicht dieser Behälter Lanwehr aber nicht. Er habe noch einen nachbestellt, der kommende Woche geliefert werde. Darüber hinaus hat sich Lanwehr mit Kanistern und Glasflaschen eingedeckt, um das Mittel je nach Bedarf in größeren oder kleineren Mengen abfüllen zu können. Er hat schon für die Kommunalwahl Desinfektionsmittel hergestellt Die Idee dazu kam in der Firma auf, als die Desinfektionsmittel langsam knapp wurden. Zutaten dafür waren vorhanden, die Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Familien zu versorgen. Für die Herstellung benötige man laut Lanwehr neben Ethanol, das sich wegen seines hohen Alkoholgehalts besonders gut gegen das Coronavirus eigne, noch Osmose-Wasser, das frei von Schwebeteilchen ist. Desinfektionsmittel in Confiserie Lanwehr Bild: Andreas Lanwehr „Damit das Ethanol seine Wirkung entfalten kann, braucht es einen Anteil an Feuchtigkeit“, erklärt Lanwehr. Die beiden Komponenten werden im Verhältnis von 80 Prozent Ethanol zu 20 Prozent Wasser gemischt und in der Verpackungsabteilung, wo sonst die Pralinen verpackt werden, abgefüllt. Bereits für die Kommunalwahlen vor zwei Wochen, bei denen Andreas Lanwehr erneut erfolgreich für den Stadtrat kandidierte, hat das Unternehmen für die Stadt Illertissen Desinfektionsmittel produziert, insgesamt 50 Liter. Diese waren in kleinen Fläschchen in allen Wahllokalen aufgestellt. Privatpersonen können das Mittel im Geschäft kaufen Jetzt will Lanwehr auch Apotheken und Arztpraxen versorgen, in denen Desinfektionsmittel zunehmend knapp würden. Er bietet Kanister mit fünf Litern zum Selbstkostenpreis an. Bezahlt werden also nur die Materialkosten, für die Arbeitsleistung will Lanwehr nicht entlohnt werden. An Apotheken und Arztpraxen könnten die Kanister geliefert werden, sagt der Firmenchef. Aber auch Privatpersonen haben die Möglichkeit, bei ihm Desinfektionsmittel zu kaufen – ebenfalls zum Selbstkostenpreis. „Jeder soll die Möglichkeit haben, sich zu schützen“, erklärt Lanwehr. Die 250-Milliliter-Flaschen könnten direkt im Geschäft erworben werden. Denn die Confiserie darf noch öffnen. Desinfektionsmittel Lanwehr Confiserie Bild: Andreas Lanwehr Doch um Pralinen zu kaufen kämen zurzeit nur wenige Kunden, es gebe kaum Geschäft. „Das sind schwierige Zeiten“, sagt Lanwehr dazu. „Aber wir werden sie überleben.“ Parallel zur Produktion des Desinfektionsmittels unterstützt Lanwehr die Aktion „Helfern helfen“ in Ulm und Neu-Ulm. Dort steuert er zu den kostenlosen Essenspaketen für Ärzte, Krankenpfleger, Polizisten und Feuerwehr Schokolade aus der eigenen Produktion bei. Das Engagement helfe, die Zeit zu überstehen. Andreas Lanwehr findet: „Daheim rumsitzen und sich über die Situation ärgern bringt nichts.“ Kontakt: Apotheken und Arztpraxen können sich bei Andreas Lanwehr über die Mail-Adresse hilfe@lanwehr.eu oder unter Telefon 07303/17920 melden.

Sie interessieren sich für Hilfsangebote im Landkreis? Lesen Sie auch: Corona: Firma hilft der Gemeinschaft Gemeinsam gegen das Virus: Nachbarschaftshilfen formieren sich Sie möchten über die Entwicklung der Wirtschaft im Landkreis auf dem Laufenden bleiben? Lesen Sie auch: Corona: Wirtschaft macht aus Not eine Tugend Corona-Krise: Firma Bader in Senden kündigt 35 Mitarbeitern

Themen folgen